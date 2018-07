De ce se tot rupe Autostrada Soarelui? Ceaușescu e de vină!

Circulatia pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta a fost deviata marti, pe 17 iulie, din cauza ca, pentru a doua oara in ultimele 2 luni, placile de beton din carosabil s-au ridicat brusc, dand nastere unor denivelari periculoase pe carosabil.

Compania de Autostrazi a remediat problema in cateva ore si a redeschis circulatia, dar informeaza ca incidente similare ar mai putea aparea, cel putin pana cand drumul va fi modernizat.

Masinile care veneau spre Bucuresti pe A2 au fost deviate printr-o parcare, in seara zilei de 17 iulie, dupa ce soseaua devenise impracticabila. Pentru a doua oara in ultimele 2 luni, placile de beton din carosabil s-au inaltat brusc, punand in pericol siguranta oamenilor care circulau prin zona.

De ce am ajuns sa circulam in conditii improprii chiar si pe putinele autostrazi pe care le avem a explicat pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu.

În data de 17.07.2018, în jurul orei 18:30, pe Autostrada A2, la km 20+000, Calea 2, sensul de mers Constanța – București, din cauza temperaturii ridicate a apărut fenomenul de dilatare, ceea ce a cauzat o deformație a plăcilor de beton din ciment ale sistemului rutier. Acest lucru a condus la închiderea circulației pe sectorul de autostradă menționat, traficul fiind deviat pe breteaua parcării din zona respectivă.

Celula de criză constituită pentru monitorizarea A2 a fost activată de urgență, iar Districtul Brănești a intervenit cu utilaje specifice pentru remedierea situației. Astfel, în jurul orei 23:00, traficul a fost reluat în condiții de siguranță a circulației.

