Deficitul forţei de muncă şi trendurile în HR sunt temele principale ale evenimentului televizat News.ro „Focus pe HR” – ediţia a II-a

Speakerii evenimentului sunt: CRISTIAN VASILCOIU – Secretar de Stat, Ministerul Muncii; ALEX MILCEV – Preşedinte, Grupul de Lucru Piaţa Muncii, Camera de Comerţ Americană în România (AmCham); ADELINA DABU – Head of Public Affairs and Social Dialogue, Confederaţia Patronală Concordia; ADELA JANSEN – Vicepreşedinte, Camera Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură din România (CCIFER); ANDREI FRUNZĂ – CEO, BestJobs; MIHAI ZÂNT – International Coach, Trainer, Managing Partner Humanistic & Co-founder, Career Shift; LUCIA BRĂDEAN ILIESCU – Country HR Manager, Continental România; ELENA COZIANU – Head of HR, Altex; GEORGE BUTUNOIU – Expert resurse umane şi ALEXANDRU MIHAI – Managing Partner, Nordis Group.

Temele pentru dezbateri sunt:

Analiza pieţei muncii. Programe guvernamentale pentru piaţa muncii.

Deficitul de forţă de muncă, discrepanţa între cerere şi ofertă pe piaţa muncii. Care sunt cele mai căutate competenţe? Ce caută angajaţii?

Pregătirea de personal calificat – Învăţământul dual şi dobândirea de competenţe digitale.

Cum s-a produs transformarea organizaţională? Motivaţia şi productivitatea angajaţilor. Cum menţinem/creştem engagement-ul?

Tendinţe şi priorităţi în HR – Cele mai frecvente probleme întâmpinate de recrutori. Utilizarea instrumentelor digitale.

Starea de bine a angajaţilor şi sănătatea mintală.

Cât de importantă este inovaţia în atragerea de talente şi retenţie, dar şi în employer branding?

Mai sunt posibile previziuni referitoare la tendinţele pe piaţa muncii, în actualul context de incertitudine?

Piaţa muncii a fost bulversată în anii 2020-2021 de pandemia de COVID-19, iar ulterior au fost sectoare care, după lockdown, şi-au reluat activitatea ca înainte, în timp ce altele s-au pretat mai bine la „work from home” sau la o reluare parţială a activităţii, cum e în domeniul IT. Situaţia economică s-a îmbunătăţit după pandemie, dar în prezent Guvernul are probleme cu veniturile bugetare şi a impus noi taxe, dintre care unele afectează şi piaţa muncii. Salariul minim brut a fost majorat de la 1 octombrie cu 10%, de la 3.000 la 3.300 de lei, fără indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, în construcţii şi agricultură creşterea fiind mai mare, având în vedere lipsa cronică a forţei de muncă din cele două domenii, cauzată de exodul muncitorilor români în state UE care oferă salarii mai mari.

Rata şomajului în România se menţine stabilă, puţin peste 5%, însă rămâne ridicată în rândul tinerilor (în jur de 20%) din cauza lipsei de corelare a educaţiei cu piaţa muncii, dar şi muncii la negru, mult mai frecventă în cazul persoanelor tinere. Penuria de mână de lucru calificată este o mare problemă la ora actuală în România, în condiţiile în care numărul de absolvenţi de şcoli profesionale este cu mult sub necesar pentru a acoperi nevoia acută de meseriaşi. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), aproximativ 20.000 de elevi sunt anual absolvenţi de şcoli profesionale, în condiţiile în care, conform experţilor, nevoia pe piaţă ar fi de cinci ori mai mare. Specializările cu profil tehnic din învăţământul de stat au încă o problemă de neadaptare la piaţa muncii nu numai ca număr de elevi, dar mai ales ca nivel de pregătire şi specializare pentru meseriile de care au nevoie angajatorii.

Realitatea din piaţă indică o cerere mare în zona de mână de lucru calificată, iar companiile se plâng mereu de lipsa personalului adecvat activităţii pe care o desfăşoară. Şi în zona muncii necalificate sau care presupune o calificare rapidă penuria de forţă de muncă este mare, angajatorii aducând lucrători străini, în special din Asia, iar contigentele anuale aprobate de stat sunt din ce în ce mai mari. Multe companii fac eforturi pentru a creea condiţii cât mai bune angajaţilor, punând accent în ultima vreme pe starea de bine şi chiar de sănătate mintală, în plus faţă de instrumentele clasice de HR. O altă provocare majoră este digitalizarea proceselor de HR, care a fost accelerată de restricţiile din pandemie şi care are efecte majore şi asupra pieţei muncii.

