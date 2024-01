Discursul lui Trump la Indianola, în Iowa, înaintea alegerilor primare, întrerupt de o activistă ecologistă, o acţiune revendicată de asociaţia Sunrise Movement. ”Ai luat milioane, milioane de dolari de la miliardari care au făcut avere din gaze şi petrol”

În timp ce le vorbea susţinătorilor săi, favoritul la învestitura republicană a fost întrerupt de către o femeie care purta o haină neagră, potrivit unor imagini difuzate pe reţele de socializare.

”Ai luat milioane…”, a început să spună această activistă, acoperit rapid de urletele susţinătorilor lui Trump.

BREAKING: Climate change extremists just tried to disrupt President Trump’s rally in Indianola, Iowa, but they were DROWNED OUT by MAGA.

President Trump was unfazed by it, and cracked a joke, saying, “they are so young, and they are fighting oil.”

The room laughed loudly.

Această acţiune a fost revendicată de către asociaţia ecologistă Sunrise Movement, care a postat altă înregistrare video în care apare tânăra.

”Ai luat milioane, milioane de dolari de la miliardari care au făcut avere din gaze (naturale) şi petrol”, strigă femeia în această înregistrare.

Ea a fost scoasă din sală, câteva momente după aceea.

CLIMATOSCEPTIC

În jurul femeii, alţi activişti agitau pancarte cu mesajul ”Trump, criminal climatic”.

Miliardarul nu a fost tulburat deloc de această întrerupere şi a apostrofat-o pe tânăra activistă.

”Mulţumesc, draga mea, întoarce-te acasă la mama ta, mama ta te aşteaptă”, i-a spus el.

Protesters briefly interrupted Donald Trump’s rally in Indianola, Iowa, Sunday, calling him a “climate criminal” before they were escorted out. The same group interrupted a town hall with Ron DeSantis last week.

Donald Trump este celebru prin poziţia sa climatosceptică.

El contestă un consens ştiinţific cu privire la încălzirea globală şi spune că vrea să relanseze forajul de hidrocarburi la scară mare pe întregul teritoriu al Americii în cazul în care este ales în noiembrie.

Una dintre primele sale decizii după ce a ajuns la Casa Albă, în 2017, a fost să scoată statele unite în mod zgomotos din Acordul de la Paris din 2015 de luptă împotriva modificărilor climatice.