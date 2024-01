Dmitro Kuleba salută la Ujhorod, în vestul Ucrainei, o întâlnire ”constructivă” cu omologul său ungar Peter Szijjarto înaintea unui summit UE în vederea deblocării unui ajutor destinat Kievului căruia Budapesta i se opune

”Vreau să insist asupra punctului principal al acestei conversaţii, francheţea, sinceritatea şi caracterul constructiv”, a declarat într-o conferinţăă de presă, la Ujhorod (vest), şeful diplomaţiei ucrainene.

BUDAPEST CONFRONTS KIEV ABOUT ITS HATRED OF MINORITIES: Uneasy-looking Ukrainian Foreign Minister Kuleba silent (00:24 in left vid) as his Hungarian counterpart Szijjarto blasts Kiev for suppressing ethnic Hungarians in West Ukraine’s Transcarpathia (right map).

Budapesta a trimis în acest weekend o nouă propunere Bruxellesului, unde au loc negocieri în vederea unei deblocări a unui ajutor financiar destinat Ucrainei, la un summit UE, prevăzut joi la Bruxelles, dezvăluie cotidianul britanic Financial Times (FT).

Guvernul ungar se declară pregătit, într-o scrisoare trimisă la Bruxelles sâmbătă, să se ia bani din bugetul UE – cu condiţia să obţină posibilitatea unei revizuiri.

During his visit to Uzhhorod on January 29, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto paid tribute to fallen Ukrainian soldiers alongside his Ukrainian counterpart, Dmytro Kuleba, and Head of the Presidential Office Andriy Yermak.

Premierul naţionalist ungar Viktor Orban, singurul lider din UE care menţine relaţii strânse cu Kremlinul după invazia Ucrainei, s-a opus în decembrie, prin veto, plăţii unui ajutor în valoare de 50 de miliarde de euro – pe o perioadă de patru ani – Ucrainei devastate de război.

Bruxellesul a pregătit – în cazul în care nu se ajunge la nicio soluţie joi – un document prin care le cere şefilor de stat şi de guverne ai celorlate 26 de state membre UE să ameninţe în mod public Ungaria cu privarea de toate fondurile europene care revin Budapestei, dezvăluie FT.

UE vrea să exercite astfel presiuni asupra Budapestei – ”punerea în pericol a monedei” ungare şi zdruncinarea încrederii investitorilor -, potrivit FT.

”Ungaria nu va ceda!”, a răspuns într-o postare pe Facebook ministrul ungar însărcinat cu Afaceri Europene Janos Boka.

El dă asigurări că Budapesta a participat mereu la ”discuţii în mod constructiv”.

Însă, la Bruxelles, diplomaţi nu-şi ascund nerăbdarea faţă de un Viktor Orban imprevizibil, ale cărui revendicări se schimbă de la o săptămână la alta.