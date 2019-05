DNA, o nouă acțiune împtriva lui LIVIU DRAGNEA

Procurorii DNA cer magistratilor Inaltei Curti redeschiderea unei parti din ancheta Tel Drum, care-l vizeaza pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Este vorba de o parte din ancheta, in cazul careia Tribunalul Teleorman a respins solicitarea.





Liviu Dragnea este inchis in penitenciarul Rahova unde executa o sentinta de 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu, primita in dosarul Anagajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.

In procesul de la Inalta Curte, DNA cere redeschiderea anchetei in cazul societatii Modul Proiect SA, al asociatiei Tel Drum-Euroconstruct Trading ’98 si al inginerului proiectant Doru Catalin Gudei. Procesul care are ca obiect “confimare redeschidere urmarire penala” fost inregistrat la Inalta Curte pe 27 mai, iar primul termen de judecata a fost stabilit pe 6 iunie.

O cerere similara avand aceleasi parti a fost respinsa, la finalul anului trecut, de Tribunalul Teleoman.

