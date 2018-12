Doi frați români devin proprietari pe un sfert din ALRO

Actionarul majoritar, Vimetco N.V., a informat recent ALRO ca a derulat, impreuna cu actionarul Conef S.A., o oferta de vanzare de tip plasament privat accelerat, a unui pachet de actiuni ALRO, reprezentand un procent cumulat de aproximativ 33,77% din capitalul social al emitentului, adresata unor investitori institutionali, potrivit unor precizări trimise Bursei.

Alro este cel mai mare consumator de energie din România, din cauza procesului de fabricaţie al aluminiului. Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt: ALRO S.A. – producatorul de aluminiu primar si procesat, Alum S.A. – producatorul de alumina, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. – societatea de extractie a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. – producator de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding si de management, Global Aluminium Ltd. – societate de tip holding si Bauxite Marketing Ltd – marketing. Avand aceasta structura, Grupul a creat un lant de productie integrat, asigurand materiile prime pentru ALRO.

Grupul Alro este deţinut de omul de afaceri rus Vitali Matsitsky.