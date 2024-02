Doi tineri răniţi la Napoli, după ce cad la bordul unei maşini într-o gaură care se cască în drum şi înghite altă maşină parcată şi un copac. Tinerii, salvaţi de pompieri şi militari după surparea canalizării

”Am scăpat ca prin minune, ar fi putut fi mai rău”, a declarat la postul public Rai unul dintre cei doi tineri care se aflau la bordul maşinii.

Cei doi tineri au fost scoşi din gaură de către pompieri, ajutaţi de militari.

Gaura s-a căscat pe strada Morghen, la colţ cu strada Bonito, potrivit Primăriei din Napoli.

SURPAREA CANALIZĂRII

Acest incident a avut loc miercuri, către ora locală 5.00 (6.00, ora României), în urma unei surpări a canalizării.

Alimentarea cu apă a cartierului a fost întreruptă în urma ruperii canalizării.

În avalul găurii din drum s-a constat că ”unele apartamente au fost inundate”, a anunţat primăria.

Primarul oraşului Napoli, Gaetano Manfredi, recunoaşte în cotidianul Corriere della Sera că infrastructura canalizării ”nu a mai fost înreţinută de mulţi ani”.

”Implementăm proiecte de supraveghere pentru a efectua o mentenanţă preventivă. Desfăşurăm operaţiuni mari de curăşare”, anunţă el.

Primarul îşi exprimă speranţa să nu se mai caşte găuri în oraşul italian.