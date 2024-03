Două puncte de trecerea frontierei din Polonia în Germania, Swiecko şi Gubinek, blocate de agricultori polonezi

”Blocarea a început duminică şi continuă până miercuri”, anunţă luni un purtător de cuvânt al poliţiei locale, Marcin Maludy.

”Cele două benzi ale autostrăzii A2 sunt ocupate”, precizează el.

Polish farmers began a four-day blockade of German-Polish border crossings on Sunday, closing the A2 motorway at Świecko and the crossing at Gubinek until 10 p.m. on Wednesday.

Police warned there would be „a kind of Armageddon” at crossings that remain open as farmers…

Fermieri au organizat la sfârşitul lui februarie o scurtă blocare a postului de frontieră Slubice.

Proteste ale agricultorilor au loc de mai multe săptămâni în Polonia, iar agricultori barează drumuri în întreaga ţară şi posturi la frontiera cu Ucraina.

Întâlniri ale ministrului polonez al Agriculturii cu fermieri au fost anunţate marţi.

Comisia Europeană (CE) a propus să slăbească – sau chiar să suprime – o parte a criteriilor ”verzi” stricte pe care noua Politică Agrocilă Comună (PAC) din peroada 2023-2027, care a intrat în vigoare anul trecut, le impune agricultorilor în vederea primirii unor plăţi europene.

State membre UE şi eurodeputaţi urmează să examineze aceste propuneri rapid, în vederea unei aprobări, până la sfârşitul lui aprilie.

Polonia este unul dintre cei mai mari susţinători ai Ucrainei de la lansarea ofensivei ruse, în februarie 2022, însă relaţiile le-au fost afectate în ultimele luni de contencioase comerciale, după ce Bruxellesul a deschis frontierele europene produselor agricole ucrainene care, acuză agricultorii polonezi, nu respectă normele UE.