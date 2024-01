Ei sunt câștigătorii show-ului matrimonial ”Casa Iubirii”! Câți bani au încasat

Mihaela și Radu sunt câștigătorii show-ului matrimonial ”Casa Iubirii”. Cei doi concurenți au fost desemnați finaliștii reality-ului de la Kanal D conform rezultatelor voturilor. Tinerii au primit și câte un cec în valoare de 75.000 lei.

Mihaela și Radu le-au mulțumit celor din fața televizoarelor care i-au votat drept cuplul câștigător, spunând că nu au vizat premiile puse la bătaie ci experiența de a ajunge în finală.

”Nu mai pot, sunt plin de emoție! Dragii mei învingători, dragi telespectatori, mă simt foarte emoționat pentru că mă aflu aici, este un vis de-al meu încă de când am intrat în această competiție, mă bucur enorm pentru acest cec dar mai mult mă bucur pentru acest trofeu pentru că am trecut și am avut un parcurs foarte lung în această emisiune prin care am demonstrat iubire, am avut un parcurs plin de greșeli dar și de lucruri frumoase, am fost eu și pentru asta voi ați empatizat cu mine și vă mulțumesc din suflet! Vă iubesc, vă mulțumesc tare mult!”, a spus Radu, câștigătorul reality-show-ului ”Casa iubirii”, al cărei gazdă a fost Andreea Mantea.

Ei sunt câștigătorii show-ului matrimonial ”Casa Iubirii”! ”Mi s-a îndeplinit visul! Vă mulțumesc din suflet, sunt atât de fericită, mi-am pus dorința asta de Revelion anul trecut și mi s-a îndeplinit. Mulțumesc în primul rând Lui Dumnezeu pentru că El lucrează prin oameni, mulțumesc familiei mele, prietenilor, tuturor susținătorilor pentru că m-au votat, au fost lângă mine, au crezut în mine! Aici, în competiție, am fost eu, reală, așa fată de la țară cum mă știe toată lumea, prințesa Oașului a câștigat! Mulțumesc și colegilor care m-ați votat și ați contribuit la acest trofeu și dacă v-am greșit cu ceva, să mă iertați că și eu v-am iertat la rândul meu, sunt foarte fericită și acum nu mai pot decât să plâng de fericire”, sunt declarațiile Mihaelei, finalista show-ului, și ea premiată cu 75.000 de lei.