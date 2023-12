ELCEN: Furnizarea agentului termic din CET Grozăveşti, sistată din cauza unor lucrări pentru remedierea unei fisuri/ Centrala va reveni la parametri normali de funcţionare în cursul serii

”ELCEN anunţă că, luni, 11 decembrie, se desfăşoară în incinta CET Grozăveşti lucrări de remediere a unei fisuri produse anterior pe o conductă de termoficare din incinta centralei, acţiune ce impune sistarea completă a furnizării agentului termic din CET Grozăveşti pentru o durată de timp de aproximativ 8 ore. Această acţiune de remediere a fost convenită de comun acord cu Termoenergetica”, arată reprezentanţii Electrocentrale.

Astfel, săptămâna trecută, în incinta CET Grozăveşti a intervenit o fisură pe o conductă de termoficare care a fost gestionată de echipele ELCEN prin remediere provizorie, ceea ce a împiedicat eliberarea de fluid prin porul respectiv. Pentru finalizarea lucrării, s-a convenit împeună cu reprezentanţii Termoenergetica, o intervenţie amplă asupra conductei în 11 decembrie.

”În acest moment, echipele ELCEN se află la faţa locului şi desfăşoară lucrările de remediere stabilite. Facem toate eforturile pentru ca această intervenţie să se finalizeze astăzi. Pe parcursul efectuării lucrărilor, centrala este indisponibilizată, furnizarea de agent termic către consumatorii arondaţi CET Grozăveşti fiind sistată. Estimăm că se va reveni spre seară în schema normală de funcţionare. Vom informa în timp util cu privire la finalizarea lucrărilor. Asigurăm locuitorii din Bucureşti că s-a luat decizia efectuării acestei intervenţii, ţinând cont în primul rând de reducerea la minim a impactului acestor lucrări asupra furnizării agentului termic în locuinţe: evitarea oricăror sincope în perioada Sărbătorilor de iarnă, desfăşurarea lucrărilor într-o zi în care temperaturile exterioare nu sunt foarte scăzute, crearea condiţiilor optime necesare asigurării continuităţii furnizării apei calde şi căldurii”, mai arată ELCEN.

Celelalte 3 CET-uri ale ELCEN livrează în acest moment agent termic în condiţii optime pentru Bucureşti, după cum urmează: CET Bucureşti Sud: 92 grade C, CET Progresu: 92 grade C, CET Bucureşti Vest: 91 grade C.