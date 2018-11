EȘECUL halucinant al unui proiect de 1 milion de euro

Potrivit raportărilor făcute pe Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, compania ieşeană Nera Computers a reziliat un contract de 4,1 milioane de lei cu finanţare europeană. Motivul invocat de reprezentanţii companiei viza faptul că nu s-a reuşit contractarea de personal calificat pentru dezvoltarea unei soluţii IT de protejare a confidenţialităţii datelor de pe dispozitivelor mobile.

„Noi am avut prinşi 2.200 euro net/lună pentru programatori şi ne trebuiau resurse umane pe Android şi iOS, iar în şase luni nu am reuşit să-i recrutăm. Pentru faptul că nu i-am găsit, noi am gândit atunci că nu vor să vină din cauza localizării firmei prea departe de Palas, în zona Antibiotice. Între timp, ne-am mutat, dar nu am mai vrut să ne asumăm riscurile proiectului pentru că aveam nişte indicatori de performanţă timp de trei ani, şi negăsind oamenii, am dat banii înapoi. Aceasta a fost cauza: factorul uman“, a declarat administratorul firmei, Andrei Oriţa, citat de Ziarul de Iaşi. Acesta a precizat pentru aceeaşi sursă că posturile care nu au putut fi ocupate erau echivalentul celor de cercetători.