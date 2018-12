Europarlamentarul Dan Nica încurajează dezvoltarea de noi proiecte pe cercetare alături de partenerii europeni

Dan Nica, raportor pentru programul cadru de cercetare al Uniunii, Orizont Europa, susține că decizia Comisiei Europene este să combine regulile participării din fazele primare în sensul de a merge în direcția corectă.

„Pentru mine este important ca programul Orizont Europa să păstreze cele trei piloane prinicipale și există opinii care susțin că pilonii doi și trei nu sunt întotdeauna descriși clar. Pilonul 3 introduce Concepul European ce Inovare (EIC), dar fără o descriere cum se cuvine a activității. Încercăm acum să găsim o definiție mai bună pentru EIC”, a spus Dan Nica.

El a precizat că EIC este menit să finanțeze cu banii necesari ultima parte a programului de cercetare.

„Ai programul aprobat, ai rezultatele, dar cum demonstrezi că e viabil? Trebuie să ai trei prototipuri pregătite pentru comercializare și, în vizunea noastră, aici intervine Concepul European ce Inovare care este menit să finanțeze exact această ultimă parte și să ofere mijloacele necesare de finanțare pentru acele proiecte care nu beneficiază de bani din bănci. Eu Motivele pentru care EIC a fost inventat a fost pentru a ajuta companiile, instituțiile să-și continue cercetările”, a conchis europarlamentarul.

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a găzduit Adunarea Generală a CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – una dintre cele mai importante asociații universitare la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul a reunit reprezentanții a peste 50 de universități europene, împreună cu personalități din lumea cercetării și a învățământului superior.

Tema evenimentului a fost legată de importanța colaborării în cercetare, inovație și educație și de beneficiile economice pe care le poate aduce întărirea colaborării internaționale între universități în aceste domenii. În cadrul evenimentului au fost discutate atât rolul universităților în spectrul mai amplu al cercetării și inovării, cât și negocierile purtate de CESAER pentru crearea unei noi generații de instrumente de finanțare ale Uniunii Europene. O importanță deosebită a fost acordată și eforturilor de continuare a colaborărilor cu universități din Regatul Unit.

Adunarea generală anuală a CESAER – asociația care și-a propus să reprezinte universitățile specializate în știință și tehnologie din Europa – a avut loc anul acesta în România pentru a celebra împlinirea a 200 de ani de la înființarea Universității Politehnica din București. În același timp, întâlnirea a fost ocazionată de centenarul Marii Uniri și de preluarea conducerii Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019.