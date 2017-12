Explicaţiile lui Florin Iordache după scandalul provocat de traducerea legilor Justiţiei pentru ambasade

”Eu nu am treabă cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public – legile în română şi în engleză. Mai departe, corespondenţa cu ambasadele, cu Bruxellesul şi aşa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (…) Înţeleg că ei încă nu au primit. De ce să persifleze dacă nu a avut nimeni corespondenţă cu ei? Eu nu pentru ei am scris. Eu am considerat că toţi cei care au ceva de spus să le citească, să se documenteze – de aceea am şi documentarul acela cu principalele modificări. Dar demersul meu nu e pentru ambasade, ci pentru tot spaţiul public. Cine are ceva de comentat, să se documenteze şi să critice cu argumente. A spune că atacăm Justiţia, a spune că diminuăm lupta împotriva corupţiei fără argumente sau fără să evidenţieze un anumit articol mi se pare total greşit”, a declarat pentru MEDIAFAX Florin Iordache.

