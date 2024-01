„Femeia Fantastică” din tenisul de masă vrea iar aurul la Europenele U21 

Românii sunt gata de prima competiție majoră a anului, acolo de unde vor să revină cu un număr record de medalii

„Tricolorii” sunt gata să cucerească din nou Europa. Federația Română de Tenis de masă a trimis la Campionatele Europene sub 21 de ani de la Skopje tot ce are mai bun țara noastră la această categorie, iar așteptările sunt mari, ca de fiecare dată.

Campioană în 2022, Elena Zaharia speră să repete și anul acesta performanța, de la Cluj-Napoca. Ea recunoaște că încă mai visează acel moment de după punctul care i-a adus aurul, atunci când imaginile cu ea pe masa de joc cu steagul României au făcut înconjurul Europei.

„Mă visez de multe ori cu steagul, chiar dacă nu pe masă, cu steagul înfășurată, da, mereu. A fost ceva care mi-a venit pe loc atunci, pentru că m-am simțit că eram deasupra tuturor, mai ales că eram acasă și am vrut să mă bucur la maxim de momentul ăsta” – Elena Zaharia, campioana europeană U21 la tenis de masă.

Sportiva recunoaște că vrea aurul la toate categoriile la care va participa, titlul la simplu fiind marea ei dorință.

„Am obiective la toate cele trei categorii, mixt, dublu și individual, vreau să-mi apăr titlul din 2022, anul trecut am pierdut în primii 8, dar sunt pregătită și îmi doresc să iau aurul anul acesta” – Elena Zaharia, campioana europeană U21 la tenis de masă.

Elena a început acest sport la vârsta de 5 ani și jumătate, fiind adusă la sală de sora ei. Pe atunci, ca orice copil, visa să fie medic sau avocat, dar acum știe sigur care e calea ei: înalta performanță.

„La 5 ani jumate am început acest sport, am fost adusă de sora mea. Și ea e aici, în sală, datorită ei m-am apucat de tenis, ea m-a adus și clar că înțelege cel mai bine prin ce trec și mă sfătuiesc cu ea mereu. De-a lungul timpului am cerut autografe, dar îmi place mai mult să dau eu, vreau să lupt mai mult să dau eu autografe. Ca orice copil, ziceam că vreau să fiu doctor, avocat, ceva de genul. Dar acum vreau sportiv de performanță” – Elena Zaharia, campioana europeană U21 la tenis de masă.

Constănțeanca recunoaște că dacă ar putea, ar vrea să aibă puterile „Femeii Fantastice”, să poată zbura și să se poată teleporta în diferite locuri ale lumii. Dorința ei este și una practică, pentru că astfel ar scăpa de călătoriile lungi cu avionul.

„Aș vrea să fiu Super-Woman, cred, să zbor, să ajung să mă teleportez. Vreau să sar peste avioane, peste drumurile astea lungi” – Elena Zaharia, campioana europeană U21 la tenis de masă.

În puținul timp liber pe care îl are, Elena se uită la filmele favoritului ei, Keanu Reeves, pe care ar vrea să-l întâlnească într-o zi. Iar când nu se uită la filme, studiază horoscopul, pe care, după cum recunoaște, îl bagă în seamă doar dacă îi dă vești bune.

„Cred în zodii. Mă uit la câteva zile, poate săptămâni, dar numai dacă e de bine. Aș vrea să mă întâlnesc cu Keanu Reeves. Am văzut toate filmele lui. Este preferatul meu” – Elena Zaharia, campioana europeană U21 la tenis de masă.

Federația Română de Tenis de Masă, cea mai valoroasă din Europa

Fosta mare campioană Mihaela Șteff, acum antrenoare la lotul feminin, are speranțe mari de la această competiție. De altfel, așa cum spune și ea, sportivii Federației Române de Tenis de Masă sunt recunoscuți ca fiind „chinezii Europei”, atât din punct de vedere al valorii, cât și al rezultatelor.

„Știți că se spune că suntem China Europei. Realist vorbind, avem șanse de a obține multe medalii. Și anul trecut am obținut 3 și foarte multe locuri 5, sperăm ca la această ediție acele locuri 5 să le transformăm în medalii. Binețințeles că este o presiune foarte mare, așteptările sunt foarte mari tot timpul, dar aceasta e și frumusețea, pentru că în sportul de performanță dacă nu există presiune, nu este performanță” – Mihaela Șteff, antrenoare lot feminin U21.

Andrei Istrate e cu ochii și pe Australian Open

Având în vedere valoarea mare a jucătorilor noștri, o confruntare între ei pe parcursul competiției este foarte posibilă. Andrei Istrate, dublu medaliat anul trecut, spune că nu e chiar plăcut să joci contra unui prieten.

„Nu e tocmai foarte plăcut. Mie mi s-a întâmplat anul trecut, la Campionatele Europene din Polonia, unde în semifinale m-am întâlnit cu colegul meu, Eduard Ionescu. Doar când mergem în spațiul mesei suntem adversari, iar după aceea, după ce părăsim terenul de joc, câștigătorul e fericit, pierzătorul e supărat câteva ore, iar după aceea totul e ca și înainte” – Andrei Istrate, medaliat la Campionatele Europene U21.

Andrei Istrate are în această perioadă și emoții suplimentare. Mare fan al tenisului de câmp, el stă cu ochii și pe Australian Open, acolo unde favoritul lui e Carlos Alcaraz. El recunoaște că a suferit când s-a retras idolul său, Roger Federer.

„Mă uit la tenis, chiar și acum urmăresc Australian Open, sunt mare fan al acestui turneu. Sper că Alcaraz va câștiga, dar Nole e în formă. Totuși, acum nimic nu mai e ca înainte. Era un sentiment unic când juca Roger și te încânta cu lovitura lui. Nu se va mai întâmpla în istoria tenisului” – Andrei Istrate, medaliat la Campionatele Europene U21.

Antrenorul lotului masculin, Andrei Filimon, recunoaște că dacă există o confruntare între români, fiecare e pe cont propriu, pentru că el nu stă în colțul niciunuia.

„Nu avem cum să stăm, joacă pe cont propriu, cine e mai bun câștigă. Ei deja se cunosc, joacă împreună de foarte mult timp, nu au nevoie de sfaturi, mai ales când joacă între ei” – Andrei Filimon, antrenorul lotului masculin.