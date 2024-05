Firea: „Următorul primar va trebui să plătească datoria actualului”

Gabriela Firea atrage atenția. Aceasta a declarat într-o intervenție la DCNews că primarul Nicușor Dan nu a reușit să continue proiectele începute în primul său mandat și că bucureștenii au avut probleme mult mai mari cu apa caldă și căldură. Actualul edil, Nicușor Dan, se plângea de datorii lăsate de fostul primar, Gabriela Firea spune că situația e de fapt invers.

„Cred că am fost persoana cea mai vocală care a atenționat pe toata lumea în legătura cu nerealizările actualului primar. Am fost și sunt o voce critică, dar nu de dragul de a critica. Am arătat cum s-a promis apă calda imediat, nu a fost imediat, ci mai rău”, a spus Gabriela Firea.

„Am vorbit despre datorii. Am arătat că și eu am moștenit datorii și nu m-am plâns, le-am achitat. Așa este legea finanțelor publice. Acum datoria este mai mare. Dacă se vorbea la mine despre 6.8 miliarde lei, acum este de 7.3 miliarde lei. Următorul primar va trebui să plătească datoria lăsată de actualul primar”, a declarat Firea.

Cum s-a ajuns la ideea de candidat unic

Întrebată cum s-a ajuns la ideea de candidat unic, Gabriela Firea spune că au fost făcute studii, însă pentru că nu se potriveau cu realitatea s-a ajuns ca fiecare partid din Coaliție, PSD și PNL, să meargă cu candidat unic.

„Ideea candidatului unic independent a reieșit din anumite studii știintifice. Experimentul a fost testat, rezultatul nu a fost cel scontat. S-a renunțat la timp la acea idee. Eu si Burduja venim în fata bucureștenilor cu echipele noastre, cu ideile noastre, cu ceea ce vrem sa facem in continuare”, a mai spus fostul edil al Capitalei.

Ce consideră că îți doresc oamenii

Gabriela Firea a precizat că Nicușor Dan nu reușește să țină pasul cu nevoile bucureștenilor.

„Oamenii își doresc modernizare, calitatea vieții. A te încuia într-un birou, a nu comunica cu primarii de sectoare. De 5 ani de zile se luptă cu dușmani imaginari, timp ce Bucureștiul rămâne cel mai murdar oraș din Romania. Nicusor Dan a finalizat proiectele mele. I-a luat 4 ani sa finalizeze proiectele mele.”