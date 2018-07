Forumul Judecătorilor: Trei deputați care au votat ieri nu aveau dreptul să fie în Parlament

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta legii de modificare a Codului Penal.





“Avand in vedere organizarea Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, va solicitam ca, in urma dezbaterilor ce vor avea loc, sa adoptati un punct de vedere de principiu al instantei supreme cu privire la remediile constitutionale ce trebuie urmate cu privire la modificarile aduse Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, respectiv sesizarea Curtii Constitutionale cu o obiectie de neconstitutionalitate si adresarea unei solicitari Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare”, se arata in solicitarea transmisa Inaltei Curti.

