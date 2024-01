Gazprom a înregistrat un nou record zilnic privind livrările de gaze în China

Gazprom nu a oferit o cifră pentru noul record zilnic, dar a spus că exporturile totale de gaze către China prin conductă s-au ridicat la 22,7 miliarde de metri cubi în 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decât cei 15,4 miliarde de metri cubi livraţi în 2022.

Rusia intensifică livrările către China pentru a compensa pierderea majorităţii vânzărilor de gaze din Europa de la începutul războiului din Ucraina, ceea ce a determinat statele occidentale să aplice sancţiuni Moscovei şi să reducă dependenţa de energia rusă.

Gazprom a spus că exporturile din 2023 au fost cu 700 de milioane de metri cubi – sau cu 3,2% – mai mult decât era obligată contractual să livreze în China prin conducta

Acesta a reafirmat că gazoductul va atinge o capacitate maximă de export de 38 de miliarde de metri cubi în 2025.

Rusia discută, de asemenea, de mult timp construirea unei noi conducte, Power of Siberia-2, care să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an din regiunea sa de nord Yamal până în China, prin Mongolia, o cantitate aproape la fel de mare ca prin conducta Nord Stream 1, acum inactivă, pe sub Marea Baltică, care a fost avariată de explozii în 2022.

Proiectul a devenit mai urgent deoarece Moscova îşi propune să-şi dubleze exporturile de gaze către China pentru a compensa colapsul exporturilor sale către Europa.

Dar acordul cu privire la aspectele cheie, inclusiv preţurile, rămâne evaziv.

Calculele Reuters au arătat că livrările Gazprom către Europa au scăzut cu 55,6%, până la 28,3 miliarde de metri cubi în 2023, comparativ cu nivelurile de vârf de 175-180 de miliarde de metri cubi în 2018-19.