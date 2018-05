Gest IMPRESIONANT al unor medici din România: “Noi ne considerăm o familie”

Câte 100 de lei pe lună – atât și-au propus medicii Spitalului Municipal din Lugoj să doneze pentru colegii lor ale căror salarii au fost diminuate. Lefurile au scăzut pentru infirmiere, brancardieri şi personalul administrativ după Intrarea în vigoare a noilor reglementări salariale din sănătate.

„Noi, medicii, am hotărât să fim solidari cu personalul auxiliar și să punem umăr la umăr și să acoperim pierderile. Dacă toți medicii am pune 100 de lei, practic am acoperi aceste pierderi. Noi ne considerăm o familie”, a spus dr. Erwin Floroni, managerul spitalului municipal Lugoj.

Donațiile se fac la secretariatul spitalului, pe bază de listă.

„Sigur că da, cum să nu contribui?! Având în vedere măririle salariale, cred că e fair-play față de ceilalți”, a adăugat dr. Gelu Breaza, medic în spitalul municipal din Lugoj.

Cheta a început săptămâna trecută și s-au adunat câteva sute de lei. Personalul medical ce ar urma să beneficieze de banii adunați, apreciază gestul dar nu îl văd drept unul firesc.

– Nu mi se pare corect ca domnii doctori să ne plătească pe noi. Mi se pare corect să fim plătiți de stat, pe fluturaș, pe cardul nostru de muncă. Pentru aia muncim, nu să ne plătească domnii doctori din buzunarul lor. Nu mi se pare corect.

– Mi se pare lăudabilă deși nu-i… nu-i corect de fapt. Salariul nu domnii doctori l-au hotărât.

Solidaritatea medicilor față de colegii lor care sunt prost plătiți este apreciată și de pacienți. Nici aceştia însă nu văd soluția ca una pe termen lung.

– E România, nu?! Ce pot să spun? În loc să mergem în sus, mergem în jos. (Inițiativa lor cum o caracterizați?) Probabil o bulă de aer dar aia se va sparge mai devreme sau mai târziu.

Pe de-altă parte, liderii sindicali din sănătate spun că deși o astfel de măsură este unică în țară și lăudabilă, este doar „o cârpeală”.

„Fac un lucru bun dar asta nu poate să fie de durată. Trebuie ceva legal făcut”, a spus Elena Drinovan, reprezentant Sanitas.

Angajații din sistemul sanitar au anunțat că luni vor fi în grevă de avertisment, iar în 11 mai ar urma să fie declanșată greva generală, nemulțumiți de legea salarizării și regulamentul sporurilor.