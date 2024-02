Grupul de restaurante City Grill mizează pe afaceri de peste 60 milioane euro în acest an, de la 55 milioane euro anul trecut. ”Suntem orientaţi către achiziţii de hoteluri şi restaurante”

”Grupul de restaurante City Grill, jucător autohton din industria HoReCa, a încheiat 2023 cu o cifră de afaceri de 55 milioane euro. Pentru anul în curs se estimează o depăşire a pragului de 60 milioane de euro, fiind susţinută prin deschiderea de unităţi noi, dar şi prin performanţa restaurantelor actuale care au un public fidel şi activ. Prin finalizarea proiectelor de investiţii de peste 15 milioane de euro, Grupul City Grill şi-a consolidat în 2023 poziţia de cel mai mare grup autohton de restaurante din piaţa ospitalităţii”, anunţă grupul.

În anul 2023, peste 15.000 clienţi au trecut zilnic pragul restaurantelor din grupul City Grill.

“Clientul City Grill este unul matur, avizat, exigent care caută calitate şi diversitate culinară, precum şi servicii de top. Clienţii noştri au un grad de recurenţă mare. Punem accent, în primul rând, pe experienţa excepţională a clienţilor, pe trio-ul calitate a meniului, calitate a serviciilor şi atmosferă, design interior, amplasament” , spune Daniel Mischie, CEO Grup City Grill.

Grupul City Grill operează în prezent restaurante şi cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruş, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill şi hotelul La Boheme, toate restaurantele având un public fidel. Dintre toate acestea, în 2023, Hanu’ Berarilor este brandul cu cel mai mare grad de recurenţă al clienţilor.

În 2023, bonul mediul la nivelul grupului a fost de 50 euro, cele mai mari valori medii/bon la nivel de an înregistrându-se în restaurantele frecventate într-un procent mai mare de turişti, respectiv Hanu’ lui Manuc (75 euro), Caru’ cu Bere (65 euro) şi Pescăruş (55 euro).

Preparatele preferate de clienţii restaurantelor din Grupul City Grill sunt ciorba de văcuţă, borşul de cocoş, ciolanul de porc, papanaşii, micii, pizza napoletană, pulpele de raţă, burgerii, sarmalele şi peştele de captură.

Lansarea meniurilor de prânz, cu preţ unic de 34,9 lei a alimentat creşterea numărului de clienţi corporate. Revenirea progresivă la birouri a dus la reluarea obiceiurilor de a ieşi la masa de prânz cu colegii, moment transformat într-o ocazie de conectare şi schimb de idei, arată grupul.

„Hanu’ lui Manuc, Hanu’Berarilor, Pescăruş şi Caru’ cu Bere sunt în sine destinaţii emblematice în Bucureşti şi locuri de neratat pentru turiştii străini, români sau expaţi. De la clădirile-monument istoric, amplasament central, ambianţă şi design, până la meniul atent pregătit, acordăm o mare importanţă experienţei celor care ne trec pragul. Diversificăm constant meniul şi avem grijă să avem variante culinare pentru toate gusturile”, precizează Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Pe segmentul de vârstă sub 25 ani a crescut numărul de clienţi cu aproape 40%.

În 2023, City Grill a finalizat cel mai amplu proces de investiţie al grupului, respectiv 13 milioane de euro în revitalizarea şi modernizarea restaurantului Hanu’ Berarilor -Oprea Soare şi Hotel La Boheme. Tot în a doua jumătate a anului 2023, grupul City Grill a finalizat o investiţie de peste 2,5 milioane euro în modernizarea restaurantelor din reţeaua Buongiorno, proiect demarat în 2019. Cele trei restaurante incluse în proiectul de modernizare au fost Buongiorno Primăverii, reamenajat în 2019, cu o investiţie de 700.000, Buongiorno Victoriei, în 2021, unde investiţia s-a ridicat la peste 1.600.000 euro şi Buongiorno Băneasa, redeschis în luna august 2023, după o investiţie de 500.000 euro.

”Un alt proiect important care a început în 2023 şi se va finaliza în 2024 este la Hanu’ lui Manuc. Aici am bugetat o investiţie în redesign interior, restaurat în concordanţă cu spiritul locului, dar şi la partea exterioară. În acest an păstrăm în focus şi segmentul de hoteluri, unde am demarat în 2022. Continuăm să alocăm resurse importante pentru dezvoltare. Suntem orientaţi către achiziţii de hoteluri şi restaurante, noi tip greenfield, sau cu ceva ani vechime, tip brownfield, avand în vedere destinaţii noi, în Centrul Istoric , dar nu numai”, precizează Daniel Mischie.

Tot anul acesta este demarat un amplu proiect de renovare a locaţiilor din aeroportul Otopeni, un demers care se va întinde pe tot parcursul anului 2024.

„Prin prezenţa restaurantelor din Grupul City Grill în Terminalul Plecări din Aeroportul Henri Coandă ne asigurăm că turiştii care vizitează Capitala au acces la serviciile şi deliciile culinare cu care îi cucerim şi în oraş”, spun reprezentanţii grupului.

În prezent Grupul City Grill are o echipă de peste 1.000 persoane.

Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante şi cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruş, Hanul Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill şi La Boheme, primul hotel din portofoliu.