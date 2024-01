Guvernul Canadei a făcut cel mai mare transfer de control teritorial din istorie

Creat în 1999, acest teritoriu, care este de aproape patru ori mai mare decât Franţa, are rezerve de aur, pietre preţioase, minerale şi pământuri rare, precum şi petrol şi gaze, iar în prezent, încălzirea globală face ca teritoriul arctic, locuit în principal de inuiţi, să devină mai accesibil mineritului şi transportului maritim.

„Acesta este un loc bogat în cultură, cunoştinţe tradiţionale, minerale esenţiale şi alte resurse de care avem nevoie pentru a construi împreună economia de mâine”, a declarat şeful guvernului canadian, care a spus că este „un moment important în istoria Nunavut” şi „în istoria ţării”.

„Cu acest control sporit, veţi avea un cuvânt mai important de spus şi veţi cunoaşte o mai mare prosperitate”, a declarat Justin Trudeau în faţa reprezentanţilor inuiţi în cadrul unei ceremonii la Iqaluit, capitala Nunavut.

Celebrating today’s agreement in the best way: With the people who call Nunavut home – and who will benefit from devolution for generations to come.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau)

Două milioane de kilometri pătraţi de pământ şi apă vor fi transferate de la guvernul federal al Canadei către cel al Nunavut, a precizat el.

„Terenurile şi resursele noastre sunt acum în mâinile poporului nostru”, a confirmat premierul din Nunavut, P.J. Akeeagok.

ᓇᒻᒥᓂᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᕗᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒃᓴᒋᔭᕗᑦ, ᐱᕕᒃᓴᕗᑦ ᐊᒡᒐᑦᑎᓐᓃᑦᑐᑦ – ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐋᖓᐃᓐᓂᖅ – ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ!

— Premier P.J. Akeeagok (@j_akeeagok)

După decenii de negocieri, acest acord urmează să fie pus în aplicare în următorii trei ani.

AVANTAJE ŞI PROVOCĂRI ÎN NUNAVUT

Nunavut este una dintre cele mai îndepărtate şi slab populate regiuni din lume, cu o populaţie de aproximativ 40.000 de locuitori, marea majoritate inuiţi.

Pe lângă transferul responsabilităţii pentru terenuri şi resurse către Nunavut, teritoriul primeşte şi dreptul de a colecta redevenţele.

În anii 1960, Ottawa a început să transfere treptat responsabilitatea pentru sănătate, educaţie şi servicii sociale către teritoriile sale arctice (care nu au acelaşi statut ca şi provinciile).

Nunavut este cel mai recent teritoriu, după Yukon şi Teritoriile de Nord-Vest, care a obţinut controlul deplin asupra teritoriilor sale.

Însă lipsa aproape totală de infrastructură înseamnă că şi costurile de exploatare ale resurselor sale sunt exorbitante. Printre alte provocări se numără vremea aspră, costurile mari, problemele sociale majore şi o forţă de muncă aborigenă inuită în mare parte necalificată şi needucată suficient.

Printre companiile active în Nunavut se numără Agnico-Eagle Mines, operatorul singurei mine de aur în funcţiune din teritoriu.

În Nunavut se găsesc unele dintre mineralele esenţiale pentru producţia de baterii. Canada a promis miliarde de dolari în stimulente pentru a atrage companiile implicate la toate nivelurile lanţului de aprovizionare cu vehicule electrice, în contextul în care lumea încearcă să reducă emisiile de carbon.

Dar exploatarea minelor poate fi o afacere complexă în Nunavut, unde unele comunităţi sunt îngrijorate de potenţiala poluare.

În 2022, Ottawa a respins o solicitare a Baffinland Iron Mine Corp – deţinută parţial de ArcelorMittal – de a dubla producţia la mina de minereu de fier Mary River din nordul Nunavut, invocând impactul asupra mediului.

În 2020, Canada a respins oferta Shandong Gold Mining pentru un producător local de aur îndatorat, pe fondul preocupărilor legate de faptul că o entitate deţinută de statul chinez ar putea opera în Arctica.