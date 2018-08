Guvernul dă pentru Catedrala Neamului, mai mult decât pentru eradicarea pestei porcine

Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, pentru eradicarea pestei porcine africane.





Ministerul Finantelor a primit cea mai mare suma la aceasta prima rectificare bugetara din acest an, 1,28 miliarde lei, in principal pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE).

Secretariatul General al Guvernului (SGG) are in plus aproape 150 milioane lei, din care 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.

Per total, cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza cu 7,09 miliarde de lei in urma rectificarii bugetare, in contextul in care veniturile au crescut cu 5,99 miliarde de lei.

Articolul integral pe ZIARE.COM