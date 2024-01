Guvernul de la Budapesta promite că va reconstrui căminul de la Odorheiu Secuiesc

Guvernul ungar va acorda tot sprijinul posibil liceului „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc şi bisericii pentru reconstruirea internatului avariat şi pentru a ajuta familiile victimelor, a declarat secretarul de stat Árpád János Potápi, care a vizitat locul tragediei din 18 decembrie, soldată cu moartea unui adolescent şi cu rănirea altor trei tinere. El a precizat că guvernul ungar, prin Secretariatul de Stat pentru Relaţii cu Biserici şi Naţionalităţi din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a alocat aproape 700 de milioane de forinţi (1,85 milioane de euro) pentru renovarea clădirii în acest an, decizie despre care secretarul de stat Miklós Soltész i-a informat pe cei interesaţi din Odorheiu Secuiesc pe 6 decembrie, cu mai puţin de două săptămâni înainte de tragedie.

Secretarul de stat pentru politică naţională al Cancelariei Prim-ministrului, însoţit de primarul Árpád Gálfi şi de reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice, ai liceului şi ai Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România (UCDMR), a vizitat locul tragediei pentru a se informa despre circumstanţele producerii acesteia şi despre situaţia actuală. Politicianul a declarat că este şocant să vezi clădirea parţial prăbuşită.

“Este cu atât mai mult şocant, încât am prevăzut să începem renovarea acestei clădiri tocmai în 2024, cu sprijinul guvernului ungar. Din păcate, nu am reuşit”, a declarat secretarul de stat pentru MTI. El a reamintit că guvernul ungar, prin Secretariatul de Stat pentru Relaţii cu Biserici şi Naţionalităţi din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a alocat aproape 700 de milioane de forinţi (1,85 milioane de euro) pentru renovarea clădirii în acest an, despre care secretarul de stat Miklós Soltész i-a informat pe cei interesaţi din Odorheiu Secuiesc pe 6 decembrie, cu mai puţin de două săptămâni înainte de tragedie.

Árpád János Potápi a subliniat că scopul vizitei sale a fost să asigure biserica, conducătorii şcolii şi ai oraşului, precum şi lucrătorii, că guvernul ungar este alături de ei şi îi sprijină, oferind tot ajutorul posibil pentru îndepărtarea molozului, completarea dotării elevilor şi ajutorarea familiilor victimelor.

Budapesta va sprijini, de asemenea, restaurarea sau reconstrucţia clădirii – a adăugat el, precizând că situaţia creată va impune probabil elaborarea unor noi planuri, fie pentru a renova clădirea, fie – dacă experţii vor decide astfel – pentru a construi un nou internat. “Guvernul ungar se ţine de cuvânt şi va sprijini construirea” – a declarat Árpád János Potápi.

El a subliniat că vizita sa nu a avut ca scop găsirea responsabililor sau stabilirea responsabilităţii cuiva, deoarece pentru aceasta există organisme competente – poliţia, parchetul, instanţele de judecată.

Politicianul a reamintit că Secretariatul de Stat pentru Politică Naţională a acordat un ajutor de urgenţă de 20 de milioane de forinţi (53 de mii de euro) liceului prin intermediul UCDMR, ministerul afacerilor externe a alocat un ajutor de urgenţă de cinci milioane de forinţi (13,2 mii de euro), victimele tragediei fiind ajutate şi de numeroase instituţii de învăţământ şi organizaţii umanitare.

În data de 18 decembrie 2023, aproximativ o treime din internatul cu două niveluri al liceului “Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit după ce s-a dărâmat peretele exterior al clădirii, pe lângă care a fost săpat un şanţ de drenaj adânc de doi metri. Patru elevi au fost îngropaţi sub dărâmături: un băiat de 17 ani aflat la parter a murit, în timp ce două dintre cele trei fete salvate de sub dărâmăturile unei camere de la etaj au suferit răni uşoare, cea de-a treia fiind rănită grav. Ea se află în prezent internată la secţia de terapie intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.

Parchetul a deschis dosar de urmărire penală împotriva administratorul firmei care a efectuat lucrările de canalizare la internat, săpând un şanţ de peste doi metri adâncime lângă zidul clădirii, pe baza suspiciunii de ucidere şi vătămare corporală din culpă. În prezent, administratorul se află sub control judiciar pentru 60 de zile.