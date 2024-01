Hellvig îl ironizează pe Claudiu Târziu, după discursul acestuia despre reîntregirea României: „Bate fals într-o tobă de bâlci”

Fostul director al SRI Eduard Hellvig reacţionează după ce senatorul AUR Claudiu Târziu a vorbit despre reîntregirea teritoriului naţional cu Basarabia, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, ţinutul Herţa, Transcarpatia, Hellvig afirmând că acesta ”bate fals într-o tobă de bâlci, iar cei fără ureche muzicală se adună de pe margine crezând că e concert”.

Fostul director SRI face referire şi la declaraţii similare făcute de liderul partidului maghiar de extremă dreapta „Patria Noastră”, despre care spune că sunt ”în armonie” cu cele ale lui Târziu, declaraţii potrivit cărora va revendica Transcarpatia, regiune din vestul Ucrainei în care locuiesc aproximativ 150.000 de etnici maghiari.

”Zilele trecute, un domn a cuvântat despre nevoia de a avea bune relaţii de cooperare cu Rusia şi despre cum ar trebui ca noi, România, să mergem să recuperăm teritorii de la Ucraina aflată în corzi. Bineînţeles, discursul îi convine cel mai mult lui Vladimir Putin: Uite, lume, o grămadă de ţări sunt nemulţumite, ca atare războiul nostru este justificat. În politică, domnul cu vorbele avântate ar purta în general numele de “idiot util”. Adică cel care, fără să analizeze prea mult, lansează mesaje care convin de minune adversarului. Problema este că dl Claudiu Târziu nu este idiot. Unii ar spune că nici util. Adică nu face aceste declaraţii din prea multă viteză. Nu îl putem bănui că l-a luat valul şi că i-a ieşit porumbelul. Domnul Târziu se joacă cinic cu o temă fierbinte, despre care ştie foarte bine că este o fantezie”, remarcă fostul director al SRI.

În opinia sa, ”din agitarea făcliei naţionaliste, pe el (n.r. – Claudiu Târziu) îl avantajează de minune agitaţia, nicidecum ideea naţională”, iar din agitaţie îşi extrage ştiri, expunere şi bazin electoral.

”Ştie, la fel de cinic, că vorbele lui sunt o declaraţie politică şi, ca atare, nu poate fi tras la răspundere pentru vreo coliziune cu poziţia oficială a statului român. Domnul Târziu bate fals într-o tobă de bâlci, iar cei fără ureche muzicală se adună de pe margine crezând că e concert”, subliniază Eduard Hellvig.

El face referire şi la ceea numeşte ”o trompetă improbabilă care este totuşi în armonie cu dl Târziu”, referindu-se la László Torocskai, omologul său de la Budapesta, care declară că Ungaria trebuie să recupereze teritorii de la Ucraina.

”Cum nu cred în coincidenţe, trei întrebări îmi stăruie în gând. Când vorbeşte de normalizarea relaţiilor cu Rusia, la care perioadă „normală” se referă? Ca să ştim cum să ne pregătim… Când şi-a lansat lista pentru euro-parlamentare, de ce a ales Italia şi nu ţinuturile pe care le revendică? Doar n-o fi pentru voturi… Când s-a regăsit în cuget, simţiri şi punctaj cu politicianul maghiar, dl Târziu era în Cc sau în Bcc?”, conchide fostul directror SRI.

CE A DECLARAT CLAUDIU TÂRZIU

Claudiu Târziu (AUR): Nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în graniţele lui fireşti. Basarabia nu poate fi uitată, trebuie să vină acasă, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, ţinutul Herţa, Transcarpatia – VIDEO

Liderul AUR Claudiu Târziu a declarat în 24 ianuarie, la Iaşi, că nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în graniţele lui fireşti. enumerând Basarabia, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, ţinutul Herţa, Transcarpatia, teritorii aflate în prezent în Republica Moldova şi în Ucraina, argumentând că ”tot ce a fost şi este al naţiunii române trebuie să se întoarcă în graniţele aceluiaşi stat”.

”Astăzi, istoria ne pune din nou într-un context în care marile imperii se luptă întrre ele – noi suntem la răscruce de vânturi, ca de obicei – şi trebuie să ne luptăm cu aceste mari imperii pentru a ne obţine suveranitatea sau pentru a ne păstra ce este de păstrat din ea şi a o întregi. Noi nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în graniţele lui fireşti. Basarabia nu poate fi uittată, ea trebuie să vină acasă. Bucovina de nord nu poate fi uitată, sudul Basarabiei nu poatre fi uitat, ţinutul Herţa, Transcarpatia, tot ce a fost şi este al naţiunii române trebuie să se întoarcă în graniţele aceluiaşi stat. Acesta este idealul pe care noi ne-am născut şi pe care nu avem voie să îl uităm, să îl ignorăm sau asupra căruia să tăcem Am strigat la inceput ”Trăiască, trăiască, Moldova, Ardealul şi Ţara Românească!”. Moldova care este ciuntită. Moldova lui Ştefan trebuie să fie acasă, în România”, a afirmat Claudiu Târziu la conferinţa „Suveranitate naţională 1859 – 2024. Arc peste timp” organizată de AUR la Iaşi, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor.

El a precizat că reunificarea nu va fi posibilă atâta vreme cât ”avem o diplomaţie slabă, nesusţinută de o armată puternică. o economie puternică.

”Nu putem spera la reîntregire până când nu rezolvăm acest probleme”, a afirmat senatorul AUR.

Discursul său a fost precedat de cel al preşedsintelui AUR George Simion.

”Acum 165 de ani, oameni adevăraţi ai neamului nostru viteaz au reuşit să dea acestui popor propriul stat. Mai mic la început – nu cuprindea Suceava, nu cuprindea Chişinăul, nu cuprindea Sibiul, nu cuprindea Alba Iulia, nu cuprindea Timişoara. Însă a durat aproximativ 60 de ani şi am avut şi Chişinăul şi Cernăuţiul şi Suceava şi Alba Iulia şi Timişoara. Este foarte important să înţelegem că ceea ce facem noi, ca parte a mişcării suveraniste Alianţa pentru Unirea Românilor, este o continuare a acelei mişcări suveraniste. Este foarte important să înţelegem că în momentul în care Unirea celor două principate a fost recunoscută internaţional şi am putut avea guvern propriu, după aceea monedă, după aceea am putut emite pretenţii asupra celorlalte teritorii ocupate şi locuite dintotdeauna de conaţionalii noştri, atunci a fost un început.Astăzi, la capitolul suveranitate naţională, stăm mai slab. Şi colegii mei, Principele Sturdza, gânditorul Sorin Lavric, liderul naţional Claudiu Târziu şi generalul Armatei Române, Mircia Chelaru, o să vă explice despre aceste lucruri”, a declarat Simion.

Senatorul Diana Şoşoacă, fost membru AUR, a avut două proiecte referitoare denunţarea Tratatului cu privire la relatiile de bună vecinatate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanta la 02 iunie 1997 şi anexarea mai multor teritorii ale Ucrainei, precum şi la unirea României cu Republica Moldova. Ambele proiecte au fost respinse de Parlament.

De altfel, într-o postare pe site-ul formaţiunii, la 80 de ani de la ceea ce partidul numeşte ”răpirea” Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa, despre care afirmă că reprezentau aproximativ 18% din suprafaţa României de atunci, teritorii locuite de 4 milioane de oameni, majoritatea etnici români, A.U.R. anunţă că va ”acţiona pentru îndreptarea consecinţelor raptului teritorial şi uman produs la 28 iunie 1940, va sprijini economic şi cultural românii care au rămas în afara graniţelor ţării, pentru ca aceştia să-şi poată păstra identitatea naţională şi va face demersurile necesare la nivel politic şi diplomatic pentru unirea celor două state româneşti”.

CE A DECLARAT LASZLO TOROSKAI

Partidul maghiar de extremă dreapta „Patria Noastră” va revendica Transcarpatia, regiune din vestul Ucrainei în care locuiesc aproximativ 150.000 de etnici maghiari, dacă Ucraina îşi va pierde statutul de stat în urma invaziei Rusiei, a declarat liderul acestei formaţiuni, Laszlo Toroczkai, citat de Reuters.

„În ceea ce priveşte războiul din Ucraina, mesajul nostru este foarte simplu: încetarea imediată a focului, pace şi o rezolvare prin discuţii”, a declarat Toroczkai într-un videoclip postat pe site-ul partidului în care a cerut autonomie pentru etnicii maghiari din vestul Ucrainei. „Dacă acest război se termină cu pierderea statalităţii Ucrainei, pentru că şi acest lucru este în cărţi, atunci, ca singurul partid maghiar care adoptă această poziţie, permiteţi-mi să semnalez că revendicăm Transcarpatia”, a spus el, stârnind aplauzele mulţimii.