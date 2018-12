Hunor, despre discuția cu Orban: „Ştim că nu va trece moţiunea”

„Sunt necesare 233 de voturi pentru a da jos Guvernul, iar cei care au semnat sunt 166. Să presupunem că mai sunt câţiva care nu au semnat, dar vor vota, însă oricum e o distanţă foarte mare până la 233. Am avut săptămâna trecută o discuţie cu liderii Opoziţiei şi au recunoscut şi ei că nu au nicio şansă de a dărâma Guvernul. Dacă noi am vota, ar fi 30 de voturi ale UDMR, însă tot nu am ajunge la majoritate”, a explicat Kelemen Hunor, într-un interviu pentru Adevărul.

Liderul UDMR a mai spus că a avut și marți o „discuție lungă, între patru ochi” cu omologul său de la PNL. „Azi am discutat, a fost o discuţie mult mai bună. Şi eu, şi el, am fost relaxaţi. Ştim că nu va trece moţiunea. E clar matematic şi politic. Vom contiunua şi discuţiile”, a mai spus Hunor.

Moţiunea de cenzură „Ajunge! Guvernul Dragnea – Dăncilă, ruşinea României!” a fost citită, luni, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar votul este programat joi.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache declara vineri că cea mai mare parte a colegilor de la PSD vor pleca acasă miercuri, după şedinţa de vot final, dar apoi, la insistenţele jurnaliştilor a spus că va fi asigurat cvorumul de şedinţă la moţiune, o decizie finală pe acestă temă fiind aşteptată luni.

