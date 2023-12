Ianis Hagi s-a însurat. Petrecere cu peste 400 de invitaţi la un club din nordul Capitalei

Ianis Hagi s-a cununat civil cu partenera sa Elena Tănase, iar petrecerea a avut loc, luni, la un club din nordul Capitalei. La eveniment au fost prezenţi 400 de invitaţi, iar pe lângă tatăl lui Ianis, Gheorghe Hagi, s-au mai aflat Gheorghe Popescu, Gigi Becali sau părinţii Simonei Halep, Stere şi Tania.

Jucătorul de 24 de ani şi-a cerut iubita în căsătorie în iunie, la Paris.

Elena Tănase are 23 de ani şi este din Constanţa, fiind de origine aromână.

„Îmi doresc copii sănătoşi, e dorinţa amândurora. Încercăm să ne bucurăm de această seară şi toate vor veni pas cu pas, aşa cum au venit şi până acum. Nunta n-am stabilit-o, am reuşit să stabilim cuninia civilă printre programul meu. Aşa a vrut Dumnezeu, în ziua de Crăciun. Nunta ne dorim s-o facem, dar încă nu e stabilită data. Mă descurc pe ringul de dans, pentru că sunt machedon şi am învăţat de mic să dansez la fiecare eveniment, nuntă, botez, orice. Mă descurc, nu mă fac de ruşine. Aşa mi-a spus tata de mic: şi fotbal, şi pe ringul de dans. Îmi doresc să fim sănătoşi, familiile noastre să fie sănătoase. Elena a trecut printr-un moment greu alături de mine, iar asta e cel mai important, să rămânem sănătoşi”, a declarat Ianis Hagi, conform orangesport.ro.

„Este o seară minunată pentru noi”, a declarat Gheorghe Hagi, în timp ce Marilena Hagi a afirmat: „Suntem părinţi îămpliniţi şi bucuroşi”.

La petrecere a cântat trupa machedonească Pindu.

Ianis şi Elena sunt împreună de aproape trei ani.