În urma creşterii dobânzii BNR, băncile vor majora dobânzile la credite. Şi ROBOR va creşte

„Băncile comerciale vor majora dobânzile la credite, apoi şi la depozite, dar după o lună-două. ROBOR-ul o să se ducă şi el în sus, dar trebuie menţionat că această majorare a dobânzii-cheie este en efect al inflaţiei, nu e un generator de inflaţie”, a spus analistul.

Dragoş Cabat a mai spus că „era de aşteptat ca BNR să majoreze dobânda-cheie, în condiţiile în care inflaţia a dat semnalul că va urca, leul se depreciază, iar economia creşte mult peste potenţial”.

Consiliul de Administraţie al BNR a decis, în şedinţa de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobânzii de politică monetară. De asemenea, conducerea BNR a decis majorarea cu 0,25 puncte procentuale a facilităţilor de depozit şi de creditare.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, în şedinţa din 8 ianuarie 2018 Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât următoarele:

– majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an de la 1,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;

– majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an de la 0,75 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,00 la sută pe an de la 2,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;

– păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Dobânda-cheie a mai fost setată la 2% pe an în perioada 1 aprilie – 7 mai 2015, după care s-a menţinut, până luni, 8 ianuarie 2018, la 1,75% pe an.