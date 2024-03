Începe programul Rabla 2024! Astăzi, la ora 10.00, debutează programul Rabla 2024, cu cele două componente ale sale, Clasic și Plus.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, anunță, astăzi, debutul programului Rabla 2024 în timpul unei vizite la fabrica Ford Otosan din Craiova.

Conform oficialilor din Ministerul Mediului, începând cu 19 martie 2024, ora 10.00, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe.

În programul Rabla Clasic, prima de casare se menține la 7.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul predării a două autovehicule uzate.

Prima de casare se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 150 g CO2/km în sistem WLTP și a cărui valoare nu depășeste 60.000 euro, cu TVA inclus.

La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri:

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

– ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziționarea de motociclete noi al căror sistem de propulsie generează maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei, la care se pot adăuga:

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale (UAT) pot beneficia de prima de casare în cuantum de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat. În situația în care optează pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate, vor beneficia de prima de casare de 10.000 lei.

În cadrul programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate.

Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, este de:

– 25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;

– 13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP;

– 13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.

Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus.

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

Ministerul Mediului, prin AFM, a stabilit și că, începând din acest an, autovehiculele achiziționate în cadrul acestor programe vor avea aplicat un autocolant, ca element de vizibilitate, pe care beneficiarii vor trebui să îl mențină până la finalizarea perioadei de monitorizare.

Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 este de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei. Acste sume sunt însă împărțite pe sesiuni.

Prima etapă a Rabla Clasic pentru persoane fizice se va derula între 19 martie și 25 noiembrie 2024 și are un buget alocat de 180 de milioane de lei. Tot la Rabla Clasic, dar pentru persoane juridice și UAT-uri, prima sesiune are loc între 19 martie și 19 aprilie 2024, firmele având la dispoziție 60 de milioane de lei, iar UAT-urile alte 60 de milioane de lei.

În cazul Rabla Plus, prima sesiune pentru persoane fizice se derulează între 19 martie și 18 august 2024. Bugetul alocat este de 420 de milioane de lei. Prima etapă a Rabla Plus pentru firme și UAT-uri se desfășoară în perioada 19 martie – 19 aprilie 2024. Persoanele juridice vor avea la dispoziție 140 de milioane de lei, iar UAT-urile tot 140 de milioane de lei.

Rabla Plus 2024 are și o a doua etapă. Aceasta se întinde între 19 august și 25 noiembrie 2024 pentru persoane fizice și are un buget de 180 de milioane de lei.

Pentru persoane juridice și UAT-uri, această a doua etapă are loc între 19 august și 19 septembrie. Ambele tipuri de utilizatori au alocate sume de câte 60 milioane de lei.