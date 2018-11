Iohannis: Infractorul Dragnea progresează în domeniul fake news. Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului

„Asta se întâmplă dacă un infractor ajunge în vârful statului iar acest infractor, Liviu Dragnea, care s-a cocoţat în vârful partidului şi al statului progresează, din pacate nu în domeniul calităţii, al statului de drept, ci în domeniul fake news. Ce a prezentat ieri este ceea ce astăzi se numeşte fake news. Nu pot să nu menţionez valizele şi constat cu tristeţe că şi în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut Caragiale mai demult cu O scrisoare pierdută, apoi acea faza ciudată cu bileţelul roz pierdut şi regasit. Am ajuns la faza cu valize. Aşa se întâmplă când un infractor ajunge in varful staului, a spus Klaus Iohannis.

Președintele a precizat că Liviu Dragnea este acum disperat pentru că apar tot mai multe informaţii despre infracţiunile pe care le-a comis, astfel că încearcă să aducă vorba despre alte lucruri prin manipulare.

Întrebat despre cât de pregătită este România înainte de preluarea președinției rotative, președintele a răspuns: „Am fi putut să fim mult mult mai bine pregătiți, fără infractori, că penali nu mai am voie să spun. Actuala putere a ajuns la contraperformanțe uimitoare în zona fondurilor europene”.