Iohannis, întrebat despre faptul că, a treia lună consecutiv, România are cea mai mare inflaţie din UE: Am avut creştere economică. Sunt convins că redresarea va fi destul de rapidă

„Acuma nu aş vrea să intru în zona Guvernului, dar chiar în condiţiile unei inflaţii destul de ridicate, aveţi dreptate şi bine ar fi să coboare cât mai repede, am avut creştere economică. În perspectivă, cred că România va performa economic bine şi sunt convins că, după toate alegerile pe care le avem în acest an, vom avea un Guvern care va ştii să redreseze rapid şi zona de creştere şi zona de inflaţie”, a afirmat Klaus Iohannis, chestionat despre faptul că, pentru a treia lună consecutiv, România are cea mai mare inflaţie din UE, iar Comisia Europeană este de părere că deficitul bugetar ar putea ajunge la 7% din PIB, la sfârşitul acestui an şi ce traiectorie vede pentru economia românească, miercuri la Palatul Cotroceni, în conferinţa comună cu preşedintele Consiliului European Charles Michel.

Preşedintele României a mai spus că „este clar că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat în an electoral, însă aceste chestiuni sunt conştientizate şi la nivel de Guvern şi la nivel de coaliţie şi sunt convins că redresarea va fi destul de rapidă, poate surprinzător de rapidă”.