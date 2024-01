Ion Țiriac, un alt proiect în România. ”O să se numească Țiriac City”

Ion Țiriac a dezvăluit că vrea să facă o academie de tenis, o sală de sport, un stadion de tenis, un bazin de înot și o sală pentru gimnastică, iar întregul complex se va numi ”Țiriac City”.

”O să admitem marea majoritate a copiilor, se cern apoi. Din cei 300 mai rămân 150 după 3 luni, apoi sunt 100 după 6 luni. Iar după un an mai rămân 30. Asta se întâmpla pe vremea mea la Dinamo, la tenis. Asta facem noi aici. Progresez destul de bine la Otopeni. Am avansat destul de mult cu sala. Anul acest vine tenisul înapoi în București. Reimportăm un turneu de ATP. Trebuie să fac un stadion aici, peste drum, minim pentru ATP 250, de 5000 de locuri. Nu sunt politician, nu mă interesează, dar am lucrat destul de mult cu actualul prim-ministru și cu precedentul.

În București nu e o sală, nu e nimic. Fără să dau foarte multe detalii, un turneu ATP nu se poate juca în sală. Am niște probleme pentru că sunt și jocuri olimpice. O să facem și o sală aici, peste drum, cu drum și tot ce trebuie pentru o sală de 10-12.000 de locuri. Pentru concerte, expoziții, trebuie 15.000 de locuri. Știu cât costă, dar nu întrebați pentru că o să cădeți jos. Se poate face. Guvernul doar să facă străzile. Se pare că sunt de acord, de la prim-ministru până la ministrul de ministrul construcțiilor. Bazinul Cameliei Potec va începe în aprilie și se va termina anul acesta. Sala Nadiei… să vedem când începem să facem. Am pornit cu tăvălugul aici, în Otopeni. O să se numească Țiriac City”, a declarat Ion Țiriac.