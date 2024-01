Ionescu. Sabrina Ionescu, un nume pentru NBA All-Star Game

Sabrina Ionescu vs. Stephen Curry, la NBA All Star Game. Aceasta este știrea care a tulburat liniștea internetului la început de weekend. A fost o provocare lansată mai mult în glumă probabil, de supermarcatorul lui Golden State Warriors. Răspunsul baschetbalistei de origine română a venit prompt în social media, spun jurnaliștii de la as.com. “Ne vedem la linia de 3 puncte” a scris Sabrina.



Potrivit surselor încă nedezvăluite de theathletic.com, întâlnirea este ca și confirmată. Fără surprize de orice fel, duelul va avea loc pe 17 februarie. Ziua dedicată concursului de 3 puncte. Sabrina este deținătoarea recordului absolut al aruncărilor reușite de la semicercul de 6,75 metri. Performanța este valabilă atât pentru WNBA, cât și pentru NBA. S-a întâmplat anul trecut la WNBA All-Star Weekend.



Regina semicercului

Sabrina a reușit 37 de puncte, din 40. Alfel spus, 25 de aruncari, din 27 posibile. Coordonatoarea lui New York Liberty a spulberat astfel precedentul record, deținut chiar de Stephen Curry. Superstarul lui Golden State se oprise la 31 de puncte, în 2021. De aici și până la o posibilă confruntare, nu a fost nevoie de prea multa imaginație.



Nemaîntâlnit până acum, duelul are câteva reguli de precizat, pe lângă cele cunoscute. În primul rând urmează să fie stabilită distanța semicercului. În NBA linia de trei puncte este trasată la 7, 24 metri, iar în WNBA, la 6,75. Adică aceeași distanță prevăzută în regulamentul FIBA, pentru competițiile băieților.



Precizarea este importantă, întrucât dincolo de ineditul spectacolului propriu-zis, apare și momentul generos al premiilor. La ediția precedentă, Damian Lillard, de la Portland Trail Blazers, câștigătorul concursului de trei puncte, a primit 50.000 de dolari. Locul 2 a încasat 35.000, iar locul 3, 10.000 de dolari.



East vs. West

NBA All Star Weekend-ul din acest an se va derula între 16 și 18 februarie. Stephen Curry nu va începe ca titular, însă va fi în mod clar mai ocupat decât oricând.



Știrea legată de confruntarea fără precedent dintre Sabrina și Steph, lansată de The Athletic, a brăzdat rapid toate meridianele digitale. Artificiu de marketing sau nu, avem o primă certitudine. NBA All-Star Game revine la formatul clasic etalat în primii 66 de ani de NBA.



Și probabil că Sabrina vs. Steph este cea mai potrivită activare pentru acest moment istoric. Dar mai sigur decât orice este că 2024 este anul sportului feminin, cu sau fără artificii. Iar de această dată, mai mult real decât virtual.