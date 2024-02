Irakul a interzis unor opt bănci comerciale locale să se implice în tranzacţii în dolari americani

Băncilor li se interzice accesul la licitaţia zilnică de dolari a băncii centrale irakiene, o sursă principală de valută în ţara dependentă de importuri, care a devenit punctul central al represiunii de către SUA împotriva contrabandei de valută către Iranul vecin.

Un aliat rar atât al Statelor Unite, cât şi al Iranului, cu rezerve de peste 100 de miliarde de dolari deţinute în SUA, Irakul se bazează în mare măsură pe bunăvoinţa Washingtonului pentru a se asigura că accesul său la venituri din petrol şi finanţare nu este blocat.

Un document al băncii centrale verificat de un oficial al băncii enumeră băncile interzise.

Acestea sunt: Investment Bank of Iraq; Union Bank of Iraq; Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development; Al Huda Bank; Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance; Arabia Islamic Bank and Hammurabi Commercial Bank.

Şeful asociaţiei băncilor private din Irak, care reprezintă băncile implicate, şi Ashur şi Hammurabi nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat: ”Lăudăm paşii întreprinşi de banca centrală a Irakului pentru a proteja sistemul financiar irakian de abuzuri, ceea ce a condus ca băncile legitime irakiene să obţină conectivitate internaţională prin relaţii bancare corespondente”.

În iulie 2023, Irakul a interzis unor 14 bănci să efectueze tranzacţii în dolari, ca parte a unei represiuni mai ample împotriva contrabandei de dolari în Iran prin intermediul sistemului bancar irakian.

Decizia a venit după o solicitare din partea Washingtonului, potrivit oficialilor irakieni şi americani.

Băncilor cărora li se interzice tranzacţiile în dolari li se permite să continue să opereze şi să se angajeze în tranzacţii în alte valute, spune banca centrală.

Cel mai înalt oficial al Departamentului de Trezorerie al SUA, Brian Nelson, s-a întâlnit săptămâna trecută cu oficiali irakieni de rang înalt, la Bagdad, discutând cum să protejeze sistemele financiare irakiene şi internaţionale de actorii criminali, corupţi şi terorişti.

Trezoreria a anunţat acţiuni împotriva Băncii Al-Huda în timpul vizitei, spunând că este implicată în deturnarea de miliarde de dolari SUA către grupuri susţinute de Iran.

Un înalt oficial al Trezoreriei a declarat pentru Reuters că Washingtonul se aşteaptă ca Irakul să facă mai mult pentru a ajuta la contracararea grupărilor armate susţinute de Iran care operează din Irak, după uciderea a trei soldaţi americani, care a fost pusă pe seama facţiunilor irakiene de orientare dură.

Actualul guvern irakian a ajuns la putere cu sprijinul unor partide puternice, susţinute de Iran, şi al grupurilor armate cu interese în economia extrem de informală a Irakului, inclusiv sectorul financiar văzut de mult ca un punct fierbinte de spălare a banilor.

Totuşi, oficialii occidentali au lăudat cooperarea cu prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani pentru realizarea reformelor economice şi financiare menite să limiteze capacitatea Iranului şi a aliaţilor săi de a accesa dolari americani şi pentru a aduce economia irakiană în conformitate cu standardele internaţionale.