Ironman pregătește viitorii campioni

Alex Toma, primul român care a câștigat un Campionat Mondial Full Ironman, își dedică cea mai mare parte a timpului campionilor de mâine, pe care îi pregătește la clubul său de triatlon. De câțiva ani, el este și antrenorul copiilor săi.

Alex Toma, sportiv susținut de Federația Română de Triatlon, este primul român care a câștigat un Full Ironman! S-a întâmplat în 2023, la Campionatul Mondial din Malaysia.

Anul acesta, Toma, care este și antrenor de triatlon, a prins bilet la cea mai tare campetiție din lume.

„Campionatul Mondial de la Kona, din Hawaii, va fi o nouă experiență pentru mine și nu vreau să îmi impun un obiectiv. Sunt bucuros și fericit că mi-am împlinit un vis, vreau să ajung acolo, să îmi văd visul împlinit.”– Alex Toma, antrenor de triatlon și câștigător de Full Ironman .

Până să ajungă în Hawaii, Toma este dedicat antrenamentelor cu sportivii pe care îi pregătește de ani buni. Chiar dacă afară sunt zero grade, o zi pe săptămână copiii lasă sală și fac kilometri pe pista de atletism.

Nimeni nu se plânge de frig! Cea mai mică sportivă din grupa lui Alex este Sofia. Are 7 ani, un metru înălțime și cântărește 19 kilograme!

„Este senzațional să mă antrenez pe frigul acesta. Nu mi-e rece pentru că am două perechi de pantaloni pe mine și două bluze” – Sofia Alexandra Tofan, triatlonistă la Bucharest Sport Club Elite.

Chiar dacă este cea mai mică, Sofia trage tare la antrenamente.

„ La înot sunt foarte bună. Stilul meu preferat este bras. Sunt în clasa întâi și îmi place matematică și îmi mai place și să pictez” – Sofia Alexandra Tofan, triatlonistă la Bucharest Sport Club Elite.

Îi antrenează și pe cei doi copii ai săi

Și cei doi copii ai lui Alex fac triatlon și sunt pregătiți chiar de el. Anul trecut, Alex Toma junior a câștigat toate concursurile la care a participat.

„Prin antrenament și prin muncă am reușit. Sunt foarte disciplinat, îmi fac mereu ghiozdanul, îmi fac temele tot timpul, am mereu grijă de lucrurile mele. Am grijă și ce mănânc. Una dintre mâncărurile mele preferate este orezul cu pui” -Alex Toma junior, triatlonist la Bucharest Sport Club Elite.

Alex Toma este tare mândru de sportivii pe care îi pregătește și mărturisește că pentru el, ei sunt prioritari.

„Mă implic foarte mult emoțional și sufletește, mă atașez de ei, plus că pe unii dintre ei îi am de la 6, 7 ani, iar acum unii și-au luat permisul de conducere. Anul acesta, programul meu competițional va fi dat în funcție de programul elevilor pe care îi antrenez, țin foarte mult ca ei să crească” – Alex Toma, antrenor de triatlon și câștigător de Full Ironman .

Toma ține foarte mult la disciplină, iar sportivii săi nu ies din cuvântul lui.

„Tinerii au un program bine stabilit, iar zilele libere sunt puține. Cei mici au liber duminica, în mare parte, dar cei mari de la 14, 15 ani, nu prea au. O dată la patru săptămâni le dau o zi de pauză. În rest, duminica au program individual pe care îl trimit și trebuie să facă antrenament” – Alex Toma, antrenor de triatlon și câștigător de Full Ironman .

E antrenor de 13 ani

Alex Toma are 32 de ani și este antrenor de 13. Împreună cu colegii săi de la Bucharest Sport Club Elite pregătește 60 de copii.

„În echipa mea îl am pe Alex Bira și încă 3 antrenoare, foste sportive de performanță. La grupa de trikids avem 25 de copii, la grupele de cadeți și juniori alți 20 de copii și avem și o grupă de înot cu 15 sportivi. Patru dintre sportivi fac parte din lotul național de triatlon. Pe 2 dintre ei îi antrenez de mici și mă mândresc cu acest lucru, sunt niște copii foarte buni și sper că am fost un exemplu pentru ei și i-am motivat să ajungă aici. Pe viitor, sper să aibă rezultate și mai bune”– Alex Toma, antrenor de triatlon și câștigător de Full Ironman .

În paralel cu sportivii pe care îi pregătește la triatlon și la înot, Alex își continuă și activitatea de triatlonist de performanță. Anul trecut, Alex Toma a mai bifat o premieră istorică în triatlonul din România. După ce în 2022 a fost primul român care a câștigat un Half Ironman, în 2023 a terminat primul un Full Ironman.

„Pentru mine a fost o experiență nouă, este a doua oară când am făcut o probă de full, 3,8 km, 180 km bicicletă și 42 km de alergare. Am terminat primul acea cursă atât la general, cât și la categoria mea de vârstă” – Alex Toma, antrenor de triatlon și câștigător de Full Ironman.