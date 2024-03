Israelul anunţă confiscarea a 800 de hectare de pământ în Cisordania ocupată în timpul vizitei lui Blinken

Potrivit organizaţiei împotriva colonizării ”Pacea Acum”, aceasta este cea mai importantă confiscare de teren palestinian de la Acordurile de Pace de la Oslo din 1993.

Ministrul israelian al Finaţelor Bezalel Smotrich, un reprezentant al extremei drepte israeliene şi mişcării de colonizare a Cisiordaniei, anunţă într-un comunicat ”declararea a aproximativ 8000 de duname (800 de hectare) ca pământuri domeniale (ale israelului) în Valea Iordanului”.

Aceasta este ”o nouă măsură spectaculoasă şi importantă a colonizării” evreieşti a Cisiordaniei, subliniază el.

Colonizarea israeliană a Cisiordaniei – şi a Ierusalimului de Est anexat – este ilegală în dreptul internaţional, denunţă cu regularitate ONU, care condamnă orice demers de colonizare evreiască în teritoriile palestiniene ocupate drept unul dintre principalele obstacole în stabilirea unei păci defintive între israelieni şi palestinieni.

ONG-ul ”Pacea Acum” cataloghează drept o ”provocare” data acestui anunţ, concomitent vizitei lui Antony Blinken.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Bezalel Smotrich ”sunt hotărâţi să se bată împotriva întregii lumi şi împotriva intereselor poporului israelian în favoarea intereselor unei mâini de colonişti care primesc mii de duname ca şi cum n-ar exista niciun conflict politic de rezolvat şi niciun război de terminat”, denunţă organizaţia.

DEZACORDURI ÎNTRE ISRAEL ŞI SUA

Antony Blinken s-a întâlnit vineri, la Tel Aviv, cu Benjamin Netanyahu, pe fondul unor divergenţăe puternice între guvernele israelian şi american – principalul său susţinător internaţional – pe tema desfăşurării războiului pe care Israelul îl poartă în Fâşia Gaza după un atac al mişcării islamiste palestiniene Hamas, la 7 octombrie, în sudul Israelului, soldat cu 1.160 de morţi, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

US Secretary of State Antony Blinken is meeting now with Prime Minister Benjamin Netanyahu.

— Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff)

Ca represalii, Israelul s-a angajat să aneantizezee Hamasul şi a lansat o vastă ofensivă, soldată cu aproape 32.000 de morţi în Fâşia Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

În contextul în care violenţele se intensifică în Cisiordania ocupată în umbra Războiului din Fâşia Gaza, Statele Unite au impus sancţiuni financiare unor colonişti israelieni pe care i-a clasificat drept ”extremişti”.

”În timp ce unii din Israel şi din lume încearcă să ne submineze dreptul la Iudeea-Samaria (Cisiordania), noi promovăm instalarea de colonii printr-o muncă asiduă şi în mod strategic în întreaga ţară”, iar ”acest anunţ va permite continuarea construirii şi consolidării în Valea Iordanului”, declară, citat în comunicatul biroului său, Bezalel Smotrich.

Înfiinţarea şi extinderea coloniilor în teritoriile palestiniene ocupate sunt o ”crimă de război” şi ”riscă să elimine orice posibilitate practică de înfiinţare a unui stat palestinian viabil”, avertiza, la 8 martie, într-un raport, Înaltul Comisariat ONU al Drepturilor Omului.