Jens Stoltenberg, în vizită la Washington, pe tema ajutării Ucrainei împotriva Rusiei

El a fost primit de către secretarii americani ai Apărării Lloyd Austin şi de Stat Antony Blinken, dar şi de către consilierul în probleme de securitate naţională al casei Albe Jake Sullivan.

Jens Stoltenberg umrează să se întâlnească, marţi, în Congresul american, cu oficiali republicani şi democraţi care negociază dur un acord cu privire la o nouă anvelopă destinată Ucrainei.

Administraţia preşedintelui democrat Joe Biden şi-a epuizat creditele bugetare din 2023, după ce a livrat Kievului armament în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Şeful statului american a cerut Congresului să aprobe o anvelopă – suplimentară – în valoare de 61 de miliarde de dolari, însă negocierile cu republicanii s-au împotmolit.

Acest nou pachet de ajutoare militare este negociat, în urma unor presiuni ale dreptei americane, în paralel cu măsuri privind imigraţia, în contextul în care numărul imigranţilor care traversează ilegal frontiera Statelor Unite cu Mexicul a atins un nibvel-record.

”UN ACORD BUN”

Acordul aflat în curs de negociere în Congres ”este în realitate un acord bun, pentru că prin folosirea unei fracţii din bugetul miliyar american, am reuşit să deteriorăm, să distrugem în mod important armata rusă”, a pledat duminică, la Fox News, Jens Stoltenberg.

NATO Secretary General Stoltenberg selling the proxy war:

– “This is a good deal… By using a fraction of the US defence budget we have been able to destroy & degrade the Russian army substantially”

– „Most of this money is spent in the US… This secures jobs in America”

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen)

”Aşadar, trebuie să continuăm”, a cerut el.

Alt subiect de discuţie este aderarea Suediei la NATO, în contextul în care a mai rămas un singur membru al Alianţei – Ungaria – care nu a ratificat această aderare, după ce Turcia i-a dat undă verde săptămâna trecută.

În schimbul ratifiăcării turce, Guvernul lui Biden a aprobat, vineri seara, vânzarea unor avioane de luptă de tip F-16 Ankarei, în valoare de 23 de miliarde de dolari.

Washingtonul a apribat, de asemenea, vânzarea a 40 de avioane de luptă de tip F-35 Greciei, în valoare de opt miliarde de dolari.

Turcia şi Grecia sunt state membre NATO.