Judecători fără experiență în penal, numiți cu scopul de a servi anumite interese

Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti din completuri penale stabile sunt schimbati/ scosi peste noapte din completuri iar acestea se,,refac” contra legii-aducand cate un specialist in orice dar NU in penal sa judece spete penale – vezi cazul Modoran….Explicatia este ca sunt judecatori care nu sunt ,,ascultatori” la practica impusa pe solutii de sefii instantelor iar la sectiile penale sunt delegati judecatori care NU AU MAI JUDECAT in materie penala, scrie sfin.ro.

Iata ce judecatori sunt promovati sa judece cauze penale la Curtea de Apel intr-un articol publicat de Romania Libera:

Imediat cum s-au apucat de judecarea apelului lui Dan Adamescu, apel continuat prin fiul său, Alexander Adamescu, cei doi magistrați s-au retras. Sau au fost retrași. În locul lor au fost aduși doi judecători admiși în magistratură în 2015 și, respectiv, 2014.

Cei doi – Vîlceanu Florin și Laurențiu Modoran – unul de la Judecătoria Sector 4 și altul de la Judecătoria Sector 1, intrați în magistratură în 2015 și, respectiv, 2014, au fost detașați la Tribunalul București începand cu 01.01.2018. Ținta a fost, se pare, acest dosar.

Articolul integral pe sfin.ro