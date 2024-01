Kazahstanul a eliminat taxele locale şi naţionale pe care turiştii le aveau de plătit

Decizia a fost luată ca urmare a modificărilor aduse reglementărilor din data de 27 decembrie 2023, de către ministrul Turismului şi Sportului.

”Începând de luni, 9 ianuarie 2024, turiştii nu mai au de plătit şi taxele locale sau naţionale de turism, care erau de 1-5% din tariful unei nopţi de cazare, aşa cum se practică în cele mai multe dintre ţările turistice ale lumii. În ultimii 3 ani, industria turismului din Kazakhstan a atras investiţii de peste 4 miliarde de dolari, perioadă în care peste 400 de noi facilităţi turistice noi s-au dezvoltat, iar peste 20 de lanţuri hoteliere internaţionale au deschis hoteluri noi în Kazahstan, între care Hilton, Marriott, Wyndham, Accor şi altele”, precizează Consulatul Onorific al Republicii Kazahstan la Constanţa.

Pentru anul 2024, sunt aşteptaţi 1,4 milioane de turişti străini în Kazahstan.

Anterior, tarifele variau 1,51 dolari la 3,77 dolari şi erau aplicabile pentru contribuţiile turistice la locurile de cazare, scrie publicaţia The Astana Times.

Pe parcursul a primelor nouă luni ale anului 2023, numărul turiştilor interni a crescut cu 552.000, până la 5,4 milioane de persoane, în care turiştii străini au reprezentat 835.000.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, 834.900 de turişti străini au vizitat Kazahstanul în perioada ianuarie – septembrie 2023. Aceasta marchează o creştere de 225.000 faţă de aceeaşi perioadă din 2022, transmite publicaţia The Qazaqstan Monitor, citând Ministerul Turismului şi Sportului.

Această reprezintă o creştere de 37% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, când 609.800 de străini au vizitat ţara.

Statisticile indică o expansiune consistentă a diversităţii geografice a turiştilor străini care vizitează Kazahstanul în fiecare an. Dincolo de ţările vecine, călătorii din naţiuni îndepărtate au început să exploreze frumuseţea Kazahstanului.

În primele 9 luni ale anului 2023, cel mai mare număr de vizitatori a venit din Federaţia Rusă, cu 356.850 de turişti care explorează Kazahstanul. Turiştii chinezi s-au asigurat pe locul doi, cu 75.131 de vizitatori, urmaţi de turiştii din Turkia, însumând 41.134. Primele cinci au inclus şi călători din India (34.757) şi Statele Unite (28.160).

„Observăm o creştere consistentă a interesului turiştilor străini în Kazahstan în fiecare an. În 2022, peste 900.000 de străini au sosit în ţară, iar în primele 9 luni ale anului trecut am primit peste 800.000 de vizitatori străini. Anticipăm că cifra va fi şi mai mare în acest an. Peisajele uluitoare ale ţării şi frumuseţea naturală continuă să captiveze străinii. Ministerul lucrează activ pentru a lăsa o impresie de neuitat fiecărui călător care explorează ţara noastră vastă”, a declarat ministrul adjunct al Turismului şi Sportului, Yerzhan Yerkinbayev.