Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, mesaje de Anul Nou – Toţi fac referire la provocările anului 2023 şi la speranţa unui an mai bun

Preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele senatului, Nicolae Ciucă şi premierul Marcel Ciolacu au transmis, dumminică, mesaje de Anul Nou.

”Ne aflăm, împreună, în fața unei noi etape, a unui nou an, pe care avem datoria să-l transformăm în punct de plecare pentru un viitor al dezvoltării. Un viitor în care primează iubirea de țară și un respect profund pentru istoria și tradițiile noastre, pentru democrație și pentru valorile europene şi în care tot ceea ce facem e cu gândul la copiii noștri şi la noile generații”, a transmis liderul PNL.

Ciucă apreciază căm avem datoria să le lăsăm generaţiilor viitoare ”o Românie mai bună, mai dezvoltată şi mai sigură”.

”Vă doresc un an nou plin de realizări și bucurii. Să aveți sănătate și liniște, alături de familii și de toți cei dragi. La mulți ani”, a mai transmis Ciucă.

Mesajul lui Klaus Ioahnnis

În mesajul transmis de Anul Nou, preşedintele Klaus Iohannis a vorbit despre România ca o ţară sigură, chiar dacă războiul este la graniţă, dar a vorbit şi despre stabilitatea guvernamentală.

De asemenea, şeful statului a îndemnat românii să meargă la toate rundele de alegeri, la vot, pentru ca România să se transforme în ţara pe care ne-o dorim.

”Pe măsură ce ne apropiem de începutul unui nou an, reflectăm la ce a însemnat 2023 pentru fiecare dintre noi, dar şi pentru parcursul nostru colectiv. Am traversat împreună vremuri de adâncă încercare şi profunde incertitudini. Cu un război încă în desfăşurare la graniţele noastre, România a rămas o ţară sigură. Suntem membri ai NATO, avem cele mai mari garanţii de securitate din istorie şi astfel fiecare dintre noi este apărat în faţa oricărei posibile ameninţări”, a transmis Klaus Iohannis.

Preşedintele României vorbeşte, în mesajul său, despre guvernarea stabilă pe care o are România, în aceste vremuri, dar şi despre o economie robustă.

”Am reuşit să menţinem o guvernare stabilă, care a continuat să modernizeze marile sisteme publice, de la educaţie la sănătate la infrastructură şi administraţie. România are o economie robustă şi şi-a consolidat independenţa energetică, inclusiv prin folosirea tehnologiilor verzi care protejează mediul”, a precizat Iohannis.

Şeful statului a făcut apel către români să meargă la vot în anul electoral 2024.

”Finalul de an este şi o bună ocazie pentru a privi spre viitor cu optimism şi încredere. Avem un uriaş potenţial de dezvoltare, iar anul electoral 2024 ne va pune în faţa unor opţiuni care vor marca destinul ţării noastre. De aceea, pentru a reuşi să transformăm România în ţara pe care ne-o dorim, este vital să ne exercităm dreptul de vot la toate rundele de alegeri care vor urma”, a precizat Klaus Iohannis.

În final, Klaus Iohannis a transmis românilor tradiţionalul La mulţi ani!

”Să întâmpinăm, aşadar, anul 2024 cu speranţă şi cu convingerea că împreună putem depăşi orice obstacol. În acest spirit al unităţii şi al solidarităţii, vă urez tuturor un An Nou cu sănătate, plin de bucurii şi împliniri!

La mulţi ani!”, se precizează în mesajul transmis de preşedintele Klaus Iohannis.

Mesajul premierului Ciolacu

”Dragi români, 2023 a fost un an cu multe provocări pentru România. Am încercat împreună să le depăşim. Pe unele, cred că am reuşit. Cea mai importantă provocare pentru mine, şi misiunea mea ca premier, a fost protejarea nivelului de trai al românilor”, a transmis, duminică, Marcel Ciolacu.

Acesta afirmă că s-au luat măsuri împotriva creşterii preţurilor.

”Ştiu că nu este suficient, preţurile sunt încă mari pentru mulţi dintre dumneavoastră. Mai mult, am investit în producţia românească. Doar aşa vom putea CUMPĂRA ROMÂNEŞTE produse din România! Şi vom putea susţine fermierii şi antreprenorii români. Aşa cum am promis, am redus semnificativ inflaţia şi am speranţa că anul viitor va scădea şi mai mult. Am renegociat şi am modificat PNRR-ul. Am scos procentul de 9,4 la sută prin care pensiile ar fi fost îngheţate până în 2070. Aşa putem să creştem pensiile de două ori anul viitor. La 1 ianuarie cu 13,8 la sută şi în septembrie prin recalculare. Pensionarii care au muncit şi contribuit în egală măsură vor primi în sfârşit pensii egale”, a mai transmis premierul.

Ciolacu s-a referit şi la ”reforma statului care a fost amânată de 30 de ani”.

”Vom ordona cheltuielile, pentru a investi în Sănătate şi Educaţie şi pentru a mări salariile profesorilor, aşa cum am promis. Pentru prima dată în ultimii ani, creşterea economică a României a venit din investiţii şi nu din consum. Investiţii care deja încep să se vadă în infrastructura de transport şi în dezvoltarea afacerilor care oferă noi locuri de muncă. Şi sunt sigur că anul viitor vom putea merge pe mai multe loturi de autostradă, inclusiv pe primii zeci de km din Autostrada Moldovei”, a mai afirmatr Ciolacu.

Acesta afirmă că, în plan extern, s-a făcut ”tot posibilul pentru ca România să conteze la masa deciziilor”.

”Atât în Europa, cât şi peste Ocean. Statele europene susţin, astăzi, dreptul nostru legitim de a fi membri ai Spaţiului Schengen. Românii merită demnitate şi tratament egal alături de toţi cetăţenii Europei. Am întărit Parteneriatul Strategic cu Statele Unite cu un parteneriat economic solid. Şi am încredere că, în scurt timp, va deveni principalul partener economic al României din afara UE”, a mai afirmat Ciolacu.

Acesta crede într-un an 2024 mai bun: ”Am credinţa că 2024 va fi un an mai bun pentru noi, toţi românii. Vă îndemn să priviţi cu încredere spre 2024! Împreună putem construi o ţară mai puternică, o Românie prosperă, solidară şi echitabilă pentru toţi cetăţenii săi! La mulţi ani tuturor românilor! La mulţi ani, România! Aşa să ne ajute Dumnezeu”.