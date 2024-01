La Cluj Arena vor fi instalate 10 staţii de reîncărcare pentru maşini electrice

”La Cluj Arena urmează să fie instalate 10 staţii de reîncărcare, fiind create 20 de puncte de reîncărcare şi un număr de 20 de locuri de parcare. Puterea instalată aferentă unei staţii va fi de 72 kW, pentru opt dintre ele, şi 97 kW, pentru două staţii, rezultând un total de 770 kW”, anunta Consiliul Judetean Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de 2.564.831 lei, cu TVA inclusă

”Consiliul Judeţean Cluj şi Administraţia Fondului pentru Mediu au semnat contractul de finanţare a proiectului: Dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice la Stadionul Cluj Arena din Cluj-Napoca”, anunta CJ Cluj.

”Ma bucur ca putem oferi aceste noi facilitati intr-o locatie extrem de accesibila cum este stadionul nostrum. Aceasta investitie va avea un impact semnificativ asupra calitatii vietii clujenilor dar si in ceea ce priveste protejarea mediului inconjurator. Vom face astfel, si mai accesibila infrastructura necesara masinilor electrice si vom contribui in plus la promovarea utilizarii mijloacelor de transport ecologice”, spune Alin Tise, presedintele. Consiliului Judetean Cluj.