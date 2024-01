La multi ani, Florin Piersic la 88 de ani!  Mare actor emoționează România printr-o scrisoare tuburătoare: ”Nu-i timp de nostalgii. E rândul meu să mă înclin în fața voastră!”

Poate cel mai iubit actor român dintotdeauna, Florin Piersic împlinește 88 de ani și va urca pe scenă chiar și de ziua sa, pe 27 ianuarie a.c.

Legendarul artist simbol al cinematografiei și teatrului românesc se va aniversa la Constanța, unde va pune în scenă o nouă reprezentație a piesei ”Străini în noapte” regizată de marele Radu Beligan. Este una dintre cele cele mai populare piese de teatru din lunga sa carieră, cu care actorul a generații de români a înregistrat 1300 de reprezentații. Două zile mai târziu, pe 29 ianuarie, Florin Piersic și Medeea Marinescu aduc ”Străini în noapte” pe scena Teatrului Național din București.

În ciuda etății sale, Florin Piersic se dovedește plin de energie, calendarul reprezentațiilor sale pe 2024 fiind unul plin de reprezentații în întreaga țară (Iași, Brașov, Cluj-Napoca) și nu numai cu piesa ”Străini în noapte” ci și cu ”Nu mă întreba câți ani am”, un one man show ce se anunță de mare interes.

La multi ani, Florin Piersic la 88 de ani! Mare actor emoționează România: ”Nu-i timp de nostalgii. Nu încă. Imediat e 27 ianuarie. În trei zile, se învârte „contorul” și vârstă mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei și iubirii, adică 88. Ce tare mi se potrivește! Iubirea, Prietenia, Speranța, Bucuria, sunt cuvintele pe care prețuiesc cel mai mult pe lume și nu sunt doar niște…vorbe! Am dat și am primit iubire de la voi toți, cei care îmi sunteți alături cu gândurile voastre bune, cu prietenia pe care care mi-o arătați și care mă umple mereu de speranța unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a va vedea în sala de spectacol sau de a va ști în față micului ecran. Cu ani în urmă, pe scenă Teatrului Național în spectacolul „Dulcea pasăre a tinerețîi”, îi spuneam partenerei mele Carmen Stănescu următoarea replică:”Lady, am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei”.

Florin Piersic: “Am dat oamenilor mult, dar am primit înzecit de la ei!

Astăzi, eu Florin va spun celor care citiți aceste rânduri: “Am dat oamenilor mult, dar am primit înzecit de la ei!” Da, da, este adevărat. Fără voi, fără aplauzele pe care mi le dăruiți, fără mesajele pe care mi le scrieți, fără privirile voastre calde când ne întâlnim pe stradă, aș fi fost… sărac. Pentru mine, asta e adevărată bogăție. Cea mai de preț. Dacă în sala de spectacol, va văd uneori de pe scenă înclinandu-vă în față mea, astăzi e rândul meu să mă înclin în față voastră. Și mai vreau să știți că citesc tot ce îmi scrieți și că aș vrea că timpul să fie mai lung, că să va pot răspunde fiecăruia în parte. Norocul meu că sunt mare… la propriu…, că să îmi pot întinde brațele că niște aripi, să va pot îmbrățișa pe toți”, a transmis marele Florin Piersic.

Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă teatrală și cinematografică București (astăzi UNATC), promoția 1957, și a urcat pentru prima dată pe scena Teatrului Național din București în același an. Debutul cinematografic s-a produs în 1957, în pelicula ”Ciulinii Bărăganului”. De atunci a jucat într-un număr impresionant de piese de teatru și filme. La multi ani, Florin Piersic la 88 de ani!