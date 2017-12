Loialitatea față de lux: 5 tendințe care se conturează în industria cardurilor de credit

“Piața se încinge. Vedem mult mai multe oferte orientate către consumatorii care caută recompense.”, spune Rachana Bhatt, directorul executiv al Barclaycard.

Concurență înseamnă mai multe alegeri, în special pentru cei care au scoruri bune până la excelente.

Iată ce să urmăriți în 2018

1. Mai multe branduri își vor lansa carduri proprii

În 2017, am văzut lansările Amazon AMZN, -0,29% Prime Card Visa Signature și Uber Visa, precum și anunțul cardului Starbucks SBUX, -0,50% Visa. Comercianții cu amănuntul văd adesea un card de marcă ca o modalitate de a valorifica loialitatea clienților, iar dacă recompensele sunt destul de generoase, mulți clienți sunt fericiți să se înscrie. Dacă vânzătorul dvs. preferat nu are încă un loc în portofel, există o șansă bună să aibă în curând.

2. Cardurile premium vor oferi beneficii chiar și mai luxoase

Deținătorii de carduri Premium se așteptă să obţină beneficii cât mai multe, inclusiv acces la lounge-ul aeroportului, rate de recompense mari, credite de partajare și credite de călătorie. Pentru a ieşi în evidenţă, emitenţii ar trebui să devină din ce în ce mai creativi. American Express AXP, -0,16% deja colaborează cu SoulCycle pentru a oferi beneficii de card, și vă puteți aștepta la alte parteneriate între emitenți și mărci de top.Îmbunătăţirile de primă clasă, tratamentele spa şi evenimentele cu şampanie sunt toate posibilităţi în această lume extrem de competitivă.

3. Emitenții se vor concentra asupra loialității clienților pe termen lung

Bonusurile de înscriere pot fi atractive pentru clienți, dar sunt scumpe pentru emitenții de carduri. De fapt, uneori emitenții ajung să facă apel la acele oferte. În loc să se concentreze pe stimulente mari, în avans, unii emitenți pot simplifica structurile lor de recompensă sau procesele de răscumpărare pentru a face produsele lor mai atractive pe termen lung. Iar loialitatea pe termen lung este importantă pentru aceste companii, deoarece posesorii de carduri care rămân în jur pot fi mai predispuși să utilizeze alte produse financiare ale emitentului, cum ar fi creditele ipotecare sau împrumuturile auto.

Emitenții pot, de asemenea, promova loialitatea, punând accentul pe asistența acordată clienților. Discover DFS, + 0,60% a lansat recent mesajele în aplicații, ceea ce face mai ușor pentru clienți să se conecteze cu un agent prin intermediul aplicației. Laks Vasudevan, vicepreședintele Discover, spune că, spre deosebire de majoritatea chat-urilor bazate pe sesiuni, agenții pot vedea istoricul întregului mesaj al clientului, ceea ce elimină nevoia clienților de a se repeta pentru diferiți agenți.

În cele din urmă, este vorba despre simplificarea experienței pentru deținătorul cardului. “Consumatorii ar trebui să caute lucruri care să le ușureze viața”, a adaugat Bhatt.

4. Cardurile de credit vor veni în mai multe forme și dimensiuni

Deținătorii de carduri au arătat deja o afinitate pentru cardurile metalice, atât de puternice încât pot tăia o lămâie; aceştia, de asemenea, par să aprecieze estetica cardului. Dacă aveți cel puțin 15.000 de dolari, puteți să comandați un card de credit personalizat, încrustat cu pietre preţioase, de la compania Rosan Diamond din Zurich atunci când aplicați prin intermediul unei bănci partenere; noul card Uber Visa conține o gamă atrăgătoare de puncte multicolore pe fundal negru. Emitenții de carduri probabil vor continua să se joace cu diferite culori și chiar cu forme pentru a atrage atenția consumatorilor.

5. Emitenții îşi vor concentra atenţia pe securitate

Recentele încălcări de date pot determina emitenții de carduri să facă mai mult astfel încât consumatorii să se simtă în siguranta. Monitorizarea scorului de credit, resursele de furt de identitate și protecția împotriva fraudei se numără printre caracteristicile pe care le puteți găsi.

Discover a lansat deja alerte pentru posesorii de carduri ale căror numere de securitate socială apar pe “dark web “, mii de site-uri cu riscuri care sunt cunoscute că vând sau comercializează ilegal informații personale, spune Vasudevan.

La Capital One, COF, + 0.55%, în plus față de politica de fraudă a răspunderii zero, deținătorii de carduri de credit au acces la un program de monitorizare a contului numit Second Look. Problemele potențiale sunt semnalate de clienți pentru a le revizui, spune Joe Whitchurch, șeful departamentului clienți și inovație pentru Small Business Card la Capital One.

Consumatorii care sunt capabili să-și plătească soldurile în fiecare lună și să evite datoriile la cărțile de credit vor vedea probabil mai multe opțiuni atunci când vine vorba de cardurile de credit în 2018, potrivit marketwatch.com.