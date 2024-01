Luminița Odobescu, ministrul Afacerilor Externe: ”Eu spun că suntem în Schengen”

Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, spune că odată cu acordul semnat cu privire la aderarea la Schengen cu frontierele aeriene și maritime, România se poate considera membru al Spațiului Schengen.

”Eu spun că suntem în Schengen pentru că, dacă ne uităm la textul deciziei publicate astăzi, spune despre aplicarea integrală a acquis-ului Schengen. Mai avem o etapă, dar este un pas important în procesul de aderare completă la Schengen, un pas pentru care s-au depus eforturi diplomatice în strânsă coordonare cu Ministerul de Interne şi cu colegii. A fost o muncă de echipă, sub coordonarea strânsă a preşedintelui României, a primului-ministru. Am muncit până aproape în ultima zi. Eforturile noastre au fost intense, mai ales în ultima perioadă, dar cred că putem spune cu satisfacţie că am trecut o etapă. Mai avem de lucru, într-adevăr, dar e o etapă importantă, pentru că, odată ce suntem acolo, procesul va continua.

Este un al doilea pas pentru finalizarea procesului de aderare deplină la Schengen şi practic, vom continua demersurile diplomatice împreună pentru anul acesta pentru a atinge acest obiectiv. Aşa cum am făcut în ultimele luni, vom continua în strânsă coordonare şi la nivel politic, evident, dialogul în primul rând cu Austria şi cu sprijinul Comisiei Europene şi cu celelalte state. Sperăm ca în acest an să reuşim să ne atingem şi acest obiectiv”, a declarat Luminița Odobescu.