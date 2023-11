Lupta politică în 2023 la Câmpina: Atacuri cu tehnologii DeepFake și AI

Nici nu a început campania electorală, însă deja atacurile la persoană se produc. Acum cu ”arme” noi, potrivite anului 2023: tehnologii DeepFake și AI.

La Câmpina (județul Prahova), primarul în exercițiu Alin Moldoveanu (PNL) vrea un nou mandat, însă PSD are șanse să-i ia locul cu o candidată cunoscută și apreciată de localnici.

Însă Irina Mihaela Nistor, candidatul PSD la funcția de primar pentru alegerile de anul viitor, pare să devină un personaj incomod. Într-o postare pe Facebook, Irina Nistor dezvăluie modul în care cei care o consideră un candidat redutabil în viitoarea luptă politică, au apelat la coturi false și diferite aplicații care folosesc tehnologia DeepFake pentru a creea o serie de filmulețe ce denigrează imaginea personală. De asemenea, comentariile cu atac la persoană sunt făcute de pe un cont aparent creat pentru aceast atac.

Prin postarea făcută, Irina Nisto transmite celor ce au început deja campania murdară împotriva ei, că prin aceste demersuri nu o pot da înapoi din drumul pe care a pornit și își rezevă dreptul de a acționa în judecată orice persoană care se dovedește a fi implicată în aceste atacuri.

“Pare că cineva s-a speriat de faptul că am luat în serios această candidatură pentru funcția de primar al Câmpinei! Se pare că munca din ultimile luni și faptul că am fost primită bine de câmpineni i-a pus pe gânduri pe unii și așa gândesc ei că mă pot opri sau că mă pot învinge. Am o veste proastă pentru ei: nu mă voi lăsa, indiferent de mizeriile pe care le veți mai face!” – Irina Nistor, candidatul PSD la Primăria Câmpina.