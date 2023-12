Marius Budăi, oprit împreună Dan Şlincu, la punctul de frontieră de la Sculeni, pentru că mergeau cu o maşină declarată furată

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat duminică seară, pentru News.ro, după ce a fost oprit împreună cu colegul său, Dan Şlincu, la Punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, pentru că mergeau cu o maşină declarată furată, că a crezut iniţial că este o farsă, o glumă. El a precizat că parlamentarul PSD Dan Şlincu, cu care era în autoturism, a cumpărat maşina în 2015 de la o doamnă din Galaţi, iar la un an după ce a înmatriculat-o pe numele lui, a fost declarată furată.

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat pentru News.ro că sâmbătă seara, când se întorrcea de la Chişinău cu colegul său, deputatul Dan Şlincu, la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, la intrarea în România, la controlul de rutină, li s-a spus că maşina cu care ciculau apare în sistemul european ca fiind maşină furată, raportată în 2016.

Budăi a precizat că deputatul Dan Şlincu, colegul său, i-a spus că a achiziţionat autoturismul în 2015, de la o doamnă din Galaţi.

”Am crezut că e o farsă, o glumă. Apreciez stilul de lucru al lucrărilor de la punctul de trecere a frontierei. au urmat procedurile legale, colegul meu a înaintat actele maşinii”, a mai spus Marius Budăi.

Parlamentarul a arătat că i se pare ciudat faptul că maşina a fost declarată furată la un an după ce ea a fost achiziţionată şi înmatriculată în România pe numele deputatului PSD Şlincu. ”Colegul a predat maşina, a fost sigilată, noi am chemat altă maşină şi am plecat acasă”, a spus Budăi.