Mașina care oferă mai mult altele dar care costă la fel

Germanii de la Volkswagen au anunțat în această săptămână că familia lor de SUV-uri se va extinde cu un al cincilea exponent care va deveni cel mai mic din gamă.

Prezentat în 2016 la Salonul Auto de la Geneva, sub formă de studiu, T-Cross merge acum spre producţia de serie. Odată cu T-Cross, Volkswagen îşi extinde gama de SUV-uri (Sport Utility Vehicle), incluzând acum şi un model de talie mică. „I m more than one thing” – acesta este sloganul de la lansarea noului T-Cross. „Mai mult” este ceea ce caracterizează modelul, acesta oferind „mai mult decât celelalte modele din acest segment, fără a costa mai mult”. Premiera mondială a modelului T-Cross va avea loc în toamnă. Până atunci, Volkswagen va scurta aşteptarea, oferind primele detalii despre viitorul SUV de talie mică.

T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace şi Touareg vor fi cele cinci modele SUV ale mărcii în Europa. Dar noul T-Cross va completa gama SUV a mărcii şi în China şi America de Sud. Conform oficialilor producătorului, „modelul Volkswagen cu o lungime de 4.107 mm emană carismă, are tracţiune faţă în toate variantele, este structurat pe baza unui concept funcţional şi este construit în manieră inteligentă. Maşina se simte ca acasă în oraş, dar este pregătită şi pentru aventurile mici sau mari, în jungla urbană sau în afara oraşului”.

