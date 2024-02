Metropolitan Life anunţă o creştere de aproape 4% a primelor brute subscrise în primele nouă luni ale anului 2023, la 468,39 milioane lei

„Metropolitan Life anunţă o creştere de 3,65% a primelor brute subscrise în primele nouă luni ale anului 2023, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. În primele nouă luni ale anului 2023, Metropolitan Life a înregistrat prime brute subscrise în valoare de 468.393.397 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2022, când valoarea primelor brute subscrise s-a ridicat la 451.907.428 lei”, anunţă asiguratorul.

De asemenea, în primele nouă luni din anul 2023 au fost plătite indemnizaţii totale în valoare de 131.672.088 lei. În aceeaşi perioada a anului 2022, valoarea acestora a fost de 132.187.862 lei.

„Rezultatele din primele nouă luni ale anului 2023 reflectă, în primul rând, capacitatea echipei de adaptare la dinamica pieţei, continuând evoluţia pozitivă de anul acesta. În anul în care sărbătorim un sfert de secol de prezenţă pe piaţa românească, ne mândrim cu progresul realizat şi suntem dedicaţi să continuăm pe acest drum al excelenţei”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

MetLife, Inc. este una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuităţi, beneficii pentru angajaţi şi gestionarea activelor pentru a-şi ajuta clienţii individuali şi instituţionali să construiască un viitor mai încrezător. Fondată în 1868, MetLife are operaţiuni în peste 40 de pieţe la nivel global şi deţine poziţii de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. În România, Metropolitan Life are peste 25 ani de activitate pe piaţa de asigurări de viaţă. Peste 4 milioane de clienţi beneficiază de asigurări de viaţă şi pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.