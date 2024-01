Mircea Fechet: La Programul Casa Verde Fotovoltaice, vom avea un buget record în 2024, respectiv 2 miliarde de lei / 30.000 de euro, pentru fiecare fermier, pentru Rabla la tractoare şi maşini agricole

”Ne propunem să creştem bugetul AFM-ului, pe de o parte, însă mai important decât bugetul global al AFM ului cred că sunt programele în sine şi modul în care le vom finanţa. La Casa Verde Fotovoltaice, vom avea un buget record în 2024, respectiv 2 miliarde de lei doar pentru persoane fizice. La aceste 2 miliarde adăugăm încă 250 de milioane pentru unităţi de cult şi instituţii publice din domeniul asistenţei sociale, un program mai vechi pe care nu l-am mai lansat”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

”Aşa cum am mai spus-o şi în trecut, ne oprim atunci când vom avea panouri fotovoltaice şi pe ultimul acoperiş din România. 2 miliarde este cu siguranţă un buget record, la fel cum şi 1,75 de milioane a fost un buget record pentru anul 2023, dar ne propunem să fim chiar mai ambiţioşi”, a precizat el.

Mircea Fechet a mai spus că, legat de programul Rabla Plus, că vor avea un buget record pe acest program, respective 1 milliard de lei faţă de 780 de milioane cât au avut anul trecut. ”Vom păstra tendinţa pe care am stabilit-o şi în alţi ani, de a lua sume de bani de la Rabla Clasic şi de a Ie muta la Rabla Plus. Eu sper să avem la sfârşitul anului viitor nişte cifre extraordinare, având în vedere acest buget pe care nu l-am mai avut niciodată”, a completat ministrul Mediului.

Mircea Fechet a prezentat şi programele noi pe care le vor lansa. E a spus că într-o fază incipientă este Rabla la tractoare şi maşini agricole, un program despre care s-a mai discutat.

”Ne propunem în baza unui ajutor de minimis de maxim 30.000 de euro, pe fiecare fermier, să finanţăm achiziţia de tractoare şi maşini agricole, pentru că astfel de investiţii nu au fost până acum finanţate şi din bugetul AFM”, a spus Mircea Fechet.

El a anunţat alte două programe pe care le vor finanţa în anul 2024, primul dintre ele privind Săptămâna verde în şcolile din România. ”100 de milioane vom vira către Ministerul Educaţiei, în baza unei hotărâri de guvern pe care o vom pune vineri în transparenţă. Totodată un alt program despre care am mai discutat este Programul Rangerii juniori. Am alocat 10 milioane de lei pentru un program pilot pe care îl vom desfăşura în 2024, pe scurt copiii din şcolile din România vor participa la diferite vizite în parcuri naţionale, în arii naturale protejate şi alte astfel de excursii, cu finanţare din Fondul de Mediu. Acestea sunt programe care se desfăşoară deja astăzi pe banii elevilor sau pe banii administraţiilor parcurilor naţionale dar ne propunem să venim şi noi cu o finanţare suplimentară”, a arătat Fechet.

Ministrul a mai anunţat că îşi propune continuarea iluminatului public stradal, pentru că încă există în România sate sau comunităţi care folosesc lămpi ineficiente din punct de vedede energetic, lămpi vechi, consumatoare de energie.

”Şi acest program se va opri când şi ultima uliţă din România va avea iluminat cu Led. Vom deschide un nou program de eficienţă energetică în clădiri publice, pentru care am alocat 600 de milioane de lei, 500 de milioane de lei am prins la iluminatul public stradal, pentru piste de biciclete o să alocăm încă 600 de milioane de lei”, a spus ministrul.

El a menţionat că pe programul de apă canal, ministerul îşi propune să finanţeze sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tartare, canalizare şi staţii de epurare pentru care au alocat 1,5 miliarde lei. În plus, a spus Fechet, îşi propun să finanţeze cu 500 de milioane un program care vizează decontaminarea siturilor poluate din România.