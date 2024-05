Mircea Geoană lansează „Bătălia pentru viitorul României”

Mircea Geoană lansează o nouă carte. Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, își va lansa vineri, 10 mai, la Oradea, volumul „Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”. Evenimentul va avea loc la Sinagoga Neologă Sion, începând cu ora 17:00.

„Paginile acestei cărți sunt rodul unui parcurs de viață care, îndrăznesc să cred, mi-a permis să înțeleg atât politica internațională, cât și pe cea românească din perspective relevante, nu doar pentru mine, ci și pentru toți compatrioții mei. Ele reprezintă sinteza reflecțiilor unui lider politic provenit dintr-o țară în care politica și politicienii reușesc tot mai puțin să le câștige încrederea și respectul cetățenilor. Sunt, în ultimă instanță, viziunea mea asupra unui nou contract social, menit să reconfigureze temeiurile vieții noastre publice”, arată în descrierea cărţii Mircea Geoană.

Jens Stolenberg, despre cartea lui Mircea Geoană

Jens Stolenberg, secretar general al NATO, spune despre volum că este o analiză politică a vremurilor noastre, realizată cu măiestrie: „Ca un om de stat experimentat și ca lider politic interesat de destinul și de bunăstarea țării sale, Mircea prezintă o viziune cutezătoare care ar inspira viitorul oricărui stat modern inovativ.”

Cunoscut pentru abilitățile sale politice și diplomatice, precum şi pentru angajamentul său în promovarea cooperării internaționale, Mircea Geoană a fost un susținător al integrării României în Uniunea Europeană și NATO și a contribuit la consolidarea poziției României pe scena internațională.

„Mă bucur că, scriindu-mi cartea abia azi, pot să împărtășesc cu cititorii mei din țară și din străinătate reflecțiile și concluziile ultimilor aproape patru ani în care, în calitate de secretar general adjunct al NATO, am putut experimenta o nouă perspectivă asupra subtilei rețele de interacțiuni dintre strategia militară, politică, economie, tehnologie și societăți în ansamblul lor. Când am preluat funcția, în octombrie 2019, am devenit primul cetățean al uneia dintre noile democrații intrate în Alianță după căderea Zidului Berlinului care ajungea la acest nivel al ierarhiei. Postura de deschizător de drumuri nu este întotdeauna comodă, dar este, cu siguranță, cea mai stimulatoare și cea mai propice pentru reflecție și autoreflecție”, a transmis Mircea Geoană.