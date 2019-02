Moise Guran: “Liviu Dragnea primește lovitură după lovitură”

În mod evident acum, provocările organizate pe 10 august pentru a crea pretextul unui atac militar asupra populației civile au fost o greșeală. Deși interviul procurorului Pîrlog acordat Ziare.com nu ne spune foarte multe despre implicarea lui Dragnea în 10 august, înțelegem câte riscuri și-au asumat Dragnea și oamenii lui după aceea, pentru a-i împiedica pe procurori să investigheze evenimentele. Din păcate, pare că până acum au reușit să stopeze ancheta dar, să nu uităm, s-a ajuns în situația în care Comisia Europeană să ceară prin MCV demiterea infamei conduceri a Inspecției Judiciare. Nu e tocmai puțin.

A urmat atacul Gabrielei Firea, de la 1 septembrie 2018. Deși acesta a fost construit corect ca timing și ochi umezi, Gabriela nu a reușit să-și depășească condiția de pretorian al lui Dragnea – impact tactic mare de moment, dar zero strategie pe termen mediu și lung. Firea a fost anihilată și a intrat în defensivă. În continuare mă aștept din partea ei la o figură de evadare, fie printr-o alăturare lui Ponta, fie printr-o candidatură independentă la Președinție. Ambele presupun demisia de la Primăria Capitalei, o pălărie mult prea mare pentru doamna Firea, un epic fail administrativ pentru care bucureștenii o și urăsc, chiar dacă popularitatea ei în țară a crescut. Gabriela are oricum nevoie să scape de sub această pălărie (doar gândiți-vă la companiile municipale, ilegal înființate, cu care acum nu știe ce să facă) dar atacul ei asupra lui Dragnea a eșuat.

