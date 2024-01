Monedă de argint emisă de BNR la finalul expoziţiei Brâncuşi de la Timişoara/ Isărescu: Inclusiv noi, chiar dacă suntem bancheri, mai încăpăţânaţi, mai cu preocupările noastre despre bani, vedeţi că avem înclinaţiile noastre culturale – FOTO

Emisă în 5.000 de exemplare, moneda are pe faţă portretul marelui artist, iar pe revers clădirea Muzeului Naţional de Artă din Timişoara, putând fi achiziţionată prin sucursalele BNR din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova şi Constanţa, la preţul de 547,40 lei, începând de marţi, 30 ianuarie.

În discursul său, Mugur Isărescu a menţionat că are rădăcinile din aceeaşi zonă a ţării cu sculptorul român, Constantin Brâncuşi.

„Mă aflu astăzi aici, la închiderea expoziţiei care va rămâne în conştiinţa culturală a ţării României pentru multă vreme de acum încolo. Expoziţia este o reuşită excepţională şi o spun ca un uşor cunoscător, am rădăcinile în zona în care s-a născut şi Brâncuşi. Persoanele şi instituţiile implicate în organizare merită felicitările şi recunoştinţa noastră, a celor care am putut să ne bucurăm de această frumoasă realizare culturală. Am remarcat în zilele din urmă că despre această expoziţie şi despre Brâncuşi au scris cele mai prestigioase publicaţii internaţionale cum ar fi Financial Times (…) Am înţeles de mult că simbolurile culturale sunt esenţiale pentru încrederea românilor în ei, pentru încrederea noastră în noi înşine ca naţiune. Brâncuşi, prin puterea artei şi personalităţii sale, este o extraordinară sursă de inspiraţie, inclusiv pentru noi, chiar dacă suntem bancheri.(…)”, a declarat Mugur Isărescu, duminică, la Timişoara.

Isărescu a mai precizat că şi bancherii, chiar dacă au preocupări legate de bani, au şi unele înclinaţii culturale.

„Sperăm să se bucure de succes şi să reprezinte un bun prilej de amintire a acestei manifestări culturale excepţionale. (…) Brâncuşi este o adevărată sursă de inspiraţie. În acest sens, inclusiv noi, chiar dacă suntem bancheri, mai încăpăţânaţi, mai cu preocupările noastre despre bani, eventual mai mercantilişti, vedeţi că avem înclinaţiile noastre culturale. De aceea, prima monedş după 1989, în ’91, probabil că ştiţi, îl avea pe Brâncuşi. (…) Am găzduit pentru 6 luni, în holul de marmură şi în muzeul învecinat din Bucureşti, Cuminţenia pământului, în speranţa că subscripţia din 2016 ar fi putut duce la achiziţia operei. O misiune care ştim acum că este eşuată, dar pentru care probabil va trebui să găsim soluţii să o reluăm. (…) Noi de la Banca Naţională suntem pregătiţi să participăm la această încercare”, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, la Timişoara.

Mugur Isărescu a vizitat expoziţia ”Brâncuşi: surse româneşti şi perspective universale” alături de curatorul acesteia, Doina Lemny.